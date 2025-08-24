Sport

Fanatik SuperLiga, luni, 25 august, ora 10:30. Horia Ivanovici, ediție explozivă după U Craiova – Petrolul și FCSB – FC Argeș

Fanatik SuperLiga a pregătit o ediție de colecție, luni, 25 august, ora 10:30. Horia Ivanovici îi va avea alături pe Marius Șumudică, Mihai Stoichiță, Marius Mitran și Florin Gardoș.
FANATIK
24.08.2025 | 21:07
Fanatik SuperLiga luni 25 august ora 1030 Horia Ivanovici editie exploziva dupa U Craiova Petrolul si FCSB FC Arges
EXCLUSIV FANATIK
Fanatik SuperLiga, luni, 25 august, ora 10:30. Horia Ivanovici, ediție explozivă după FCSB - FC Argeș

„FANATIK SUPERLIGA, emisiunea dedicată fanilor sportului, revine cu o nouă ediție de colecție luni, 25 august, de la ora 10:30. Horia Ivanovici e pregătit să vină cu exclusivități de ultimă oră și cu întrebări incomode pentru invitații săi.

Fanatik SuperLiga, luni, 25 august, ora 10:30. Horia Ivanovici, ediție explozivă după FCSB – FC Argeș

Show-ul FANATIK SUPERLIGA va începe luni, de la ora 10:30, iar Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii, îi va avea în platou pe Marius Șumudică, Mihai Stoichiță, Marius Mitran și Florin Gardoș. Se anunță un nou episod incendiar, cu dezvăluiri de senzație.

Duminica aceasta am avut parte de meciuri de foc în Superliga României, iar Horia Ivanovici și invitații săi vor analiza evoluția celor de la FCSB, Universitatea Craiova și CFR Cluj. Nu vor lipsi nici intervențiile telefonice din partea celor mai importanți oameni din fotbalul românesc.

De asemenea, un alt subiect de mare interes este transferul lui Louis Munteanu de la CFR Cluj. FANATIK a anunțat în exclusivitate că atacantul nu mai vrea să joace în Gruia, iar invitații lui Horia Ivanovici vor vorbi despre situația de criză prin care trec ardelenii. Totodată, Mirel Rădoi a fost scos din minți de suporteri la meciul cu Petrolul, deși lucrurile merg perfect în Bănie.

Pregătiți-vă de exclusivități marca FANATIK. Așa cum v-ați obișnuit deja, Horia Ivanovici vine, de fiecare dată, pregătit cu cele mai interesante informații din fotbalul românesc. Show-ul poate fi urmărit în direct de la ora 10:30 pe site-ul FANATIK.

