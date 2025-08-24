Fanatik SuperLiga, luni, 25 august, ora 10:30. Horia Ivanovici, ediție explozivă după U Craiova – Petrolul și FCSB – FC Argeș

„FANATIK SUPERLIGA, emisiunea dedicată fanilor sportului, revine cu o nouă ediție de colecție luni, 25 august, de la ora 10:30. Horia Ivanovici e pregătit să vină cu exclusivități de ultimă oră și cu întrebări incomode pentru invitații săi.

Fanatik SuperLiga, luni, 25 august, ora 10:30. Horia Ivanovici, ediție explozivă după FCSB – FC Argeș

Show-ul FANATIK SUPERLIGA va începe luni, de la ora 10:30, iar Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii, îi va avea în platou pe Marius Șumudică, Mihai Stoichiță, Marius Mitran și Florin Gardoș. Se anunță un nou episod incendiar, cu dezvăluiri de senzație.

Duminica aceasta am avut parte de meciuri de foc în Superliga României, iar Horia Ivanovici și invitații săi vor analiza evoluția celor de la F . Nu vor lipsi nici intervențiile telefonice din partea celor mai importanți oameni din fotbalul românesc.

De asemenea, un alt subiect de mare interes este transferul lui Louis Munteanu de la CFR Cluj. , iar invitații lui Horia Ivanovici vor vorbi despre situația de criză prin care trec ardelenii. Totodată, , deși lucrurile merg perfect în Bănie.

Pregătiți-vă de exclusivități marca FANATIK. Așa cum v-ați obișnuit deja, Horia Ivanovici vine, de fiecare dată, pregătit cu cele mai interesante informații din fotbalul românesc. Show-ul poate fi urmărit în direct de la ora 10:30 pe site-ul FANATIK.

Cum poți vedea show-ul FANATIK SUPERLIGA

FANATIK SUPERLIGA, una dintre cele mai urmărite emisiuni sportive din România, poate fi vizionată LIVE exclusiv pe FANATIK.RO, în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 10:30, dar și după cele mai importante competiții sportive. Episoadele noi pot fi urmărite în premieră și pe canalul de YouTube FANATIK.RO sau pe pagina de Facebook Horia Ivanovici, în aceleași zile, de la ora 17:30.

