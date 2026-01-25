Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Fanatik SuperLiga, luni, 26 ianuarie 2026, ora 13:30. Horia Ivanovici, ediție de colecție după FCSB – CFR Cluj

Fanatik SuperLiga revine cu o ediție specială, luni, 26 ianuarie, ora 13:30. Horia Ivanovici vă invită la o emisiune spectaculoasă la început de 2026 alături de Adi Ilie, Marius Mitran și Cristi Balaj
Alex Bodnariu
25.01.2026 | 19:42
EXCLUSIV FANATIK
FANATIK SUPERLIGA, emisiunea dedicată sportului românesc, revine cu o nouă ediție de colecție luni, 26 ianuarie, de la ora 13:30, pe site-ul FANATIK.ro. Horia Ivanovici vă așteaptă la un show garantat, alături de invitați grei din fotbalul autohton, care vor vorbi despre cele mai importante evenimente ale momentului.

Directorul FANATIK îi va avea invitați pe Adi Ilie, Marius Mitran și Cristi Balaj în ediția de luni, 26 ianuarie, a emisiunii FANATIK SuperLiga. Aceștia vor analiza în detaliu tot ce s-a întâmplat în ultima rundă a campionatului.

Horia Ivanovici și invitații săi vor discuta despre duelul de foc dintre FCSB și CFR Cluj. Situația celor două echipe, campioana și vicecampioana en titre, este din ce în ce mai complicată. Ambele riscă să rateze calificarea în playoff-ul SuperLigii.

De asemenea, vor începe discuții interesante și legate de meciul pe care FCSB îl va juca joi seara în cupele europene. Campioana României este aproape eliminată matematic din Europa League, însă la București vine un nume greu, Fenerbahçe, iar roș-albaștrii vor să lase o impresie pozitivă.

Cum puteți urmări emisiunea Fanatik SuperLiga

FANATIK SUPERLIGA este locul unde se adună dezbaterile care dau tonul în sportul românesc și poate fi urmărită în direct, exclusiv pe FANATIK.ro. Emisiunea este difuzată în fiecare luni, marți și vineri, dar și în ediții speciale, imediat după cele mai importante evenimente din fotbalul și sportul autohton.

Emisiunea beneficiază de sprijinul SUPERBET, sponsor principal și susținător al SuperLigii, un partener de elită care se află constant alături de proiect. De asemenea, FANATIK SUPERLIGA este susținută de AQUA CARPATICA, un brand premium care completează perfect spectacolul sportiv de după meciurile intense.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
