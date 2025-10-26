Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Fanatik Superliga, luni, 27 octombrie, ora 10:30. Horia Ivanovici face spectacol cu super invitați după Metaloglobus – Universitatea Craiova și FCSB – UTA

Fanatik Superliga vine cu o nouă ediție de colecție luni, 27 octombrie, ora 10:30. Horia Ivanovici îi are alături pe Marius Mitran, Eugen Trică și Marian Aliuță.
26.10.2025 | 19:30
FANATIK SUPERLIGA propune o nouă ediție spectaculoasă, luni, 27 octombrie, de la ora 10:30. Emisiunea va putea fi văzută LIVE pe FANATIK.RO, iar Horia Ivanovici va avea invitați de top după Metaloglobus – Universitatea Craiova și FCSB – UTA.

Emisiunea FANATIK SUPERLIGA de luni, 27 octombrie, ora 10:30, va dezbate în amănunt primele meciuri din etapa a 14-a din campionatul României. Se va despica firul în patru după CFR Cluj – Farul, Metaloglobus – Universitatea Craiova și FCSB – UTA.

FANATIK va aduce, ca de obicei, super exclusivități. Horia Ivanovici vă invită să descoperiți cele mai incitante reacții și comentarii după meciurile deja disputate din etapa a 14-a. În direct, vor participa telefonic personalități importante din fotbalul românesc, care nu vor ezita să spună lucrurilor pe nume.

Invitații lui Horia Ivanovici pentru emisiunea FANATIK SUPERLIGA de luni, 27 octombrie, vor fi Marius Mitran, Eugen Trică și Marian Aliuță. După ce se va face analiza completă a partidelor deja disputate, se va discuta și despre ce ne așteaptă luni seara, echipele FC Botoșani și Rapid urmând să-și desfășoare partidele.

Cum puteți urmări emisiunea Fanatik SuperLiga, luni, 27 octombrie, ora 10:30

FANATIK SUPERLIGA, cel mai tare show sportiv din România poate fi văzut în direct, exclusiv pe FANATIK.RO, în fiecare luni și marți, de la ora 10:30, și vineri, de la ora 12:00, dar și după cele mai importante evenimente din fotbalul și sportul intern. Premiera noii ediții va fi difuzată luni, de la ora 17:30, pe canalul de YouTube FANATIK.RO și pe pagina de Facebook a lui Horia Ivanovici.

Sponsorul principal, SUPERBET, care susține și SuperLiga, este partenerul de prestigiu al emisiunii. Totodată, show-ul se bucură și de sprijinul sponsorului nostru de top, AQUA CARPATICA, care ne oferă răcoare după meciurile spectaculoase.

Nu uitați să dați LIKE, SHARE și SUBSCRIBE pentru a fi la curent cu cele mai recente evenimente sportive, cele mai interesante declarații și informații exclusive oferite de FANATIK SUPERLIGA.

