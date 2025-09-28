O nouă etapă de Superliga e aproape de final, iar luni, 29 septembrie, de la ora 10:30, va avea loc o nouă ediție incendiară de FANATIK SUPERLIGA. Horia Ivanovici vă așteaptă pe site-ul exclusivităților la un episod captivant, cu nume mari din fotbalul românesc.

Fanatik SuperLiga, luni, 29 septembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, ediție de colecție după FCSB – Oțelul

Horia Ivanovici îi va avea invitați, de la ora 10:30, la FANATIK SUPERLIGA, pe Mihai Stoichiță, Florin Gardoș, Vivi Răchită, Adi Mutu și Laurențiu Reghecampf. Aceștia vor analiza în detaliu meciurile din acest weekend de Superliga.

Accentul va fi pus, evident, pe duelul de duminică seara dintre FCSB și Oțelul Galați. Campioana României a surprins plăcut joi seara în Europa League, când a învins-o pe Go Ahead Eagles cu 1-0, în deplasarea din Olanda, dar are nevoie rapid de puncte pentru a urca trepte în campionat.

Horia Ivanovici și invitații săi vor analiza și meciurile pe care echipele din România le vor juca în această săptămână în cupele europene. iar Universitatea Craiova merge în Polonia pentru duelul cu Raków.

Nu vor lipsi nici intervențiile telefonice cu nume importante din fotbalul românesc. Exclusivitățile marca FANATIK vă sunt asigurate de Horia Ivanovici, care vă invită din nou să facem show luni, de la 10:30, pe site-ul FANATIK.ro.

Cum puteți urmări emisiunea FANATIK SUPERLIGA, luni, 29 septembrie, ora 10:30

FANATIK SUPERLIGA, show-ul care setează agenda sportului din România, vă așteaptă LIVE, doar pe , în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 10:30, dar și imediat după cele mai importante meciuri și evenimente din fotbalul și sportul autohton. Ediția de luni va putea fi urmărită în premieră, de la ora 17:30, și pe canalul de YouTube FANATIK.RO, respectiv pe pagina de Facebook a lui Horia Ivanovici.

Partenerul principal al emisiunii este SUPERBET, susținător de tradiție al SuperLigii, care oferă prestigiu și consistență proiectului. Alături de noi se află și AQUA CARPATICA, sponsor de top, gata să aducă prospețime și energie după cele mai intense partide.