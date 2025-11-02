Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Fanatik SuperLiga, luni, 3 noiembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, ediție de top după Universitatea Craiova – Rapid

Fanatik SuperLiga revine cu o ediție de top, luni, 3 noiembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici vă invită la o emisiune de colecție după derby-ul Universitatea Craiova - Rapid
02.11.2025 | 19:30
Fanatik SuperLiga, luni, 3 noiembrie 2025. Show de show după U Craiova - Rapid. Sursa Foto: Colaj Fanatik.
FANATIK SUPERLIGA, emisiunea momentului în peisajul producțiilor cu temă sportivă din România, revine cu o ediție de top luni, 3 noiembrie, de la ora 10:30, pe site-ul FANATIK.ro. Horia Ivanovici va avea, ca de fiecare dată, invitați pe măsură și vă promite un show pe cinste.

Fanatik SuperLiga, luni, 3 noiembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, ediție de top după Universitatea Craiova – Rapid

Horia Ivanovici vă așteaptă la un nou episod plin de show din primul până în ultimul minut. Moderatorul emisiunii îi va avea în platoul FANATIK SUPERLIGA pe Marius Șumudică, Adrian Mutu, Robert Niță, Marius Mitran, Vivi Răchită și Dănuț Lupu.

Aceștia vor analiza tot ce s-a întâmplat în derby-ul pretendentelor la titlu, Universitatea Craiova – Rapid. Nu vor lipsi din analiza specialiștilor nici celelalte meciuri din etapa a 15-a din SuperLiga, cea care trage cortina peste prima jumătate a stagiunii competiționale 2025/2026.

Exclusivitățile marca FANATIK își vor face loc între comentariile și analizele pertinente ale specialiștilor. Horia Ivanovici va intra în direct cu cei mai importanți oameni din fotbalul românesc, care vor oferi telespectatorilor informații și reacții de ultimă oră.

Cum se vede emisiunea Fanatik SuperLiga, luni, 3 noiembrie, ora 10:30

FANATIK SUPERLIGA, emisiunea lider între celelalte astfel de producții din România, poate fi urmărită LIVE, în exclusivitate, pe FANATIK.RO – în fiecare luni și marți, de la ora 10:30, iar vineri, de la ora 12:00. În plus, ediții speciale sunt difuzate imediat după cele mai importante momente din sportul românesc.

Pentru cei care nu prind transmisia în direct, premiera fiecărui episod este disponibilă ulterior pe canalul de YouTube FANATIK.RO și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici, începând cu ora 18:30, în aceleași zile.

Sponsorul principal al emisiunii este SUPERBET, partenerul de tradiție al campionatului României și un nume de referință în lumea sportului. Alături de el, se află și sponsorul premium AQUA CARPATICA, care aduce ține în permanență hidratați după cele mai intense dispute din Superligă.

