Fanatik SuperLiga, luni, 30 martie, ora 13:30. Ediție specială despre starea lui Mircea Lucescu

Fanatik Superliga vine cu o nouă ediție de colecție, luni, 30 martie, ora 13:30. Horia Ivanovici îi va avea invitați în platou pe Adi Ilie, Dănuț Lupu și Marius Mitran.
29.03.2026 | 20:00
FANATIK SUPERLIGA revine cu o nouă ediție specială luni, 30 martie, de la ora 13:30. Horia Ivanovici va avea invitați de marcă în platou. Subiectul central al discuțiilor va fi, evident, starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Selecționerul naționalei de seniori a ajuns din nou la spital

Horia Ivanovici îi va avea ca invitați în ediția de luni, 30 martie 2026, pe Adi Ilie, Dănuț Lupu și Marius Mitran. Aceștia vor vorbi despre cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc. Naționala va juca marți seară un amical cu Slovacia, însă nu va avea selecționer pe bancă. Jucătorii au ajuns deja la Bratislava, în timp ce Mircea Lucescu este la terapie intensivă.

Selecționerul naționalei României a trecut prin clipe cumplite duminică dimineață. Lui Mircea Lucescu i s-a făcut rău chiar în timpul ședinței tehnice. A avut nevoie de primul ajutor și a fost transportat la Spitalul Universitar din București cu ajutorul unei ambulanțe. Jucătorii au fost martori la scenele șocante din cantonamentul de la Mogoșoaia.

Starea lui Mircea Lucescu este mai bună, însă antrenorul a rămas sub atenta monitorizare a medicilor. FANATIK vă va ține la curent cu tot ce se întâmplă. Nu ratați ediția de luni, 30 martie, a emisiunii dedicate fotbalului românesc, deoarece veți avea parte de exclusivități marca înregistrată. Horia Ivanovici va intra în dialog cu nume importante din fotbalul românesc.

Cum puteți urmări emisiunea Fanatik SuperLiga

FANATIK SUPERLIGA, unul dintre cele mai populare show-uri dedicate sportului din România, este transmis LIVE, în exclusivitate pe FANATIK.RO, în fiecare luni, marți și vineri, începând cu ora 13:30, dar și ori de câte ori apar momente importante în sportul românesc. Emisiunea poate fi urmărită ulterior în premieră pe canalul de YouTube FANATIK.RO și pe pagina de Facebook a lui Horia Ivanovici, în aceeași zi, de la ora 20:00.

Sponsorul principal al emisiunii este SUPERBET, partener implicat activ și în susținerea SuperLigii României. În același timp, FANATIK SUPERLIGA beneficiază și de sprijinul sponsorului premium AQUA CARPATICA, aliatul care ne menține în formă după cele mai aprinse meciuri și dezbateri.

