Fanatik SuperLiga, luni, 6 octombrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, show incendiar după FCSB – Universitatea Craiova

FANATIK SUPERLIGA revine cu un nou episod de colecție. Emisiunea dedicată fotbalului românesc începe luni, 6 octombrie, de la ora 10:30, pe site-ul FANATIK. Horia Ivanovici vă invită să facem show!

Moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA îi va avea în platou pe Adrian Mutu, Marius Șumudică, Andrei Vochin și Eugen Trică. Aceștia vor analiza în detaliu derby-ul din campionat, FCSB – Universitatea Craiova. Nu vor lipsi, însă, nici intervențiile telefonice.

Sezonul devine din ce în ce mai animat, iar e greu de spus cine e favorita principală la titlu și care sunt echipele văzute cu prima șansă la retrogradare.

Desigur, un alt subiect de mare interes este lotul convocat de Mircea Lucescu pentru partidele cu Moldova și Austria. Horia Ivanovici și invitații săi vor analiza șansele naționalei României de a mai ajunge la Campionatul Mondial.

Cum puteți urmări emisiunea FANATIK SUPERLIGA, luni, 6 ocrombrie, ora 10:30

FANATIK SUPERLIGA, cea mai spectaculoasă emisiune dedicată fotbalului românesc, poate fi urmărită LIVE exclusiv pe , în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 10:30. De fiecare dată când are loc un eveniment major în sportul românesc, Horia Ivanovici și invitații săi revin în platou cu ediții speciale, pline de energie și analiză.

Partenerul principal al emisiunii este SUPERBET – sponsorul oficial al SuperLigii României și un nume de referință în lumea sportului. De asemenea, FANATIK SUPERLIGA se bucură de sprijinul sponsorului premium AQUA CARPATICA, care aduce mereu prospețime după meciurile tensionate și discuțiile aprinse din platou.

Rămâneți aproape de FANATIK SUPERLIGA pentru ediții speciale, dezbateri pasionale și cele mai tari reacții din fotbalul românesc!