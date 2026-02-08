Fanatik SuperLiga, luni, 9 februarie, ora 13:30. Horia Ivanovici, ediție de colecție cu invitați de top după Oțelul Galați – FCSB

ADVERTISEMENT

FANATIK SUPERLIGA, emisiunea la care se uită iubitorii de sport, revine luni, 9 februarie, de la ora 13:30, cu o ediție spectaculoasă, axată pe meciurile CFR Cluj – U Cluj și Oțelul Galați – FCSB, dar în care se va discuta și despre celelalte partide deja disputate.

Fanatik SuperLiga, luni, 9 februarie, ora 13:30. Toate reacțiile după Oțelul Galați – FCSB și CFR Cluj – U Cluj

Horia Ivanovici și invitații săi te așteaptă la FANATIK SUPERLIGA luni, 9 februarie, începând cu ora 13:30. Moderatorul și analiștii emisiunii, Andrei Vochin, Adrian Ilie și Robert Niță, vor dezbate și CFR Cluj – U Cluj din etapa a 26-a.

Analize pertinente, detalii neștiute și informații exclusive pot fi găsite la FANATIK SUPERLIGA, emisiune transmisă în direct și în exclusivitate pe site-ul FANATIK, chiar pe pagina de start. Iar personaje importante din fotbalul românesc vor interveni telefonic și vor comenta tot ce se întâmplă important în SuperLiga.

Ca de obicei, toate detaliile picante, fazele controversate și momentele decisive vor fi aduse pe tapet. În plus, la FANATIK SUPERLIGA veți putea asculta toate reacțiile de după ultimele meciuri ale etapei, .

Cum puteți urmări emisiunea Fanatik SuperLiga

FANATIK SUPERLIGA este punctul de întâlnire al dezbaterilor care contează în sportul românesc, iar show-ul poate fi urmărit în direct, exclusiv pe FANATIK. Emisiunea este difuzată în fiecare luni, marți și vineri, dar și imediat după cele mai importante evenimente din fotbalul și sportul autohton.

Ediția de luni, 9 februarie, va avea premiera în aceeași zi, de la ora 20:00, și va fi disponibilă pe canalul de , precum și pe pagina de .

Emisiunea beneficiază de sprijinul SUPERBET, sponsor principal și susținător al SuperLigii, un partener de elită care se află constant alături de proiect. De asemenea, FANATIK SUPERLIGA este susținută și de AQUA CARPATICA, brand premium care completează perfect spectacolul sportiv de după meciuri intense și ne menține hidratați constant.