Fanatik SuperLiga, luni, 9 martie, ora 13:30. Horia Ivanovici, ediție specială cu invitați de top după Rapid – Universitatea Craiova

Fanatik Superliga vine cu o nouă ediție excepțională, luni, 9 martie, ora 13:30. Horia Ivanovici îi va avea invitați în platou pe Adrian Ilie, Marius Mitran și Robert Niță.
08.03.2026 | 20:00
FANATIK SUPERLIGA, emisiunea dedicată sportului românesc, revine cu o nouă ediție de colecție luni, 9 martie, de la ora 13:30. Horia Ivanovici vă așteaptă în direct pe FANATIK.ro cu invitați de seamă, dar și cu exclusivități de marcă.

Invitații lui Horia Ivanovici pentru ediția de pe 9 martie a emisiunii FANATIK SUPERLIGA sunt Adrian Ilie, Marius Mitran și Robert Niță. Aceștia vor analiza meciul dintre Rapid și Universitatea Craiova, dar și restul partidelor din ultima etapă a sezonului regulat. Totodată, ei vor vorbi despre programul echipelor din play-off și play-out.

Nu vor lipsi nici discuțiile înainte de CFR Cluj – Dinamo, care este epilogul etapei cu numărul 30 din SuperLiga României. Cele două echipe se vor mai întâlni de două ori în play-off, din care campioana ultimelor două sezoane, FCSB, va lipsi.

Horia Ivanovici va intra în direct cu cei mai importanți oameni din fotbalul românesc, la fel cum se întâmplă la fiecare ediție a emisiunii FANATIK SUPERLIGA. Pe site-ul nostru veți putea afla în premieră informații de ultimă oră și exclusivități marca FANATIK. Țineți aproape pentru a nu rata un show garantat.

Cum puteți urmări emisiunea Fanatik SuperLiga

FANATIK SUPERLIGA, unul dintre cele mai urmărite show-uri dedicate sportului din România, este difuzat LIVE, în exclusivitate pe FANATIK.RO, în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 13:30, dar și ori de câte ori au loc evenimente majore din sportul românesc. Ediția în premieră poate fi urmărită ulterior pe canalul de YouTube FANATIK.RO, precum și pe pagina de Facebook a lui Horia Ivanovici, în aceeași zi, de la ora 20:00.

Sponsorul principal al emisiunii este SUPERBET, companie care susține și SuperLiga României. Totodată, FANATIK SUPERLIGA se bucură și de sprijinul sponsorului premium AQUA CARPATICA, partenerul care ne ține mereu în formă după cele mai intense meciuri și dezbateri.

