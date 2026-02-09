Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Fanatik SuperLiga, marți, 10 februarie, ora 13:30. Horia Ivanovici, ediție de colecție cu invitați de top după Dinamo – U Craiova

Fanatik Superliga vine cu o nouă ediție excepțională, marți, 10 februarie, ora 13:30. Horia Ivanovici îi va avea invitați în platou pe Vivi Răchită, Dănuț Lupu și Marius Mitran
09.02.2026 | 20:00
FANATIK SUPERLIGA, emisiunea la care se uită iubitorii de sport, revine marți, 10 februarie, de la ora 13:30, cu o ediție spectaculoasă, axată pe meciul Dinamo București – Universitatea Craiova, dar în care se va discuta și despre celelalte partide din etapa 26.

Horia Ivanovici și invitații săi te așteaptă la FANATIK SUPERLIGA marți, 10 februarie, începând cu ora 13:30. Moderatorul și analiștii emisiunii, Vivi Răchită, Dănuț Lupu și Marius Mitran, vor dezbate cele mai tari momente ale întâlnirii dintre Dinamo și Universitatea Craiova.

Analize pertinente, detalii neștiute și informații exclusive pot fi găsite la FANATIK SUPERLIGA, emisiune transmisă în direct și în exclusivitate pe site-ul FANATIK, chiar pe pagina de start. Iar personaje importante din fotbalul românesc vor interveni telefonic și vor comenta tot ce se întâmplă important în SuperLiga.

Ca de obicei, toate detaliile picante, fazele controversate și momentele decisive vor fi aduse pe tapet. În plus, la FANATIK SUPERLIGA veți putea asculta toate reacțiile de după epilogul etapei cu numărul 26, dintre Dinamo și U Craiova.

Cum puteți urmări emisiunea Fanatik SuperLiga

FANATIK SUPERLIGA este punctul de întâlnire al dezbaterilor care contează în sportul românesc, iar show-ul poate fi urmărit în direct, exclusiv pe FANATIK. Emisiunea este difuzată în fiecare luni, marți și vineri, dar și imediat după cele mai importante evenimente din fotbalul și sportul autohton.

Ediția de marți, 10 februarie, va avea premiera în aceeași zi, de la ora 20:00, și va fi disponibilă pe canalul de YouTube FANATIK.ro, precum și pe pagina de Facebook a lui Horia Ivanovici.

Emisiunea beneficiază de sprijinul SUPERBET, sponsor principal și susținător al SuperLigii, un partener de elită care se află constant alături de proiect. De asemenea, FANATIK SUPERLIGA este susținută și de AQUA CARPATICA, brand premium care completează perfect spectacolul sportiv de după meciuri intense și ne menține hidratați constant.

