Fanatik SuperLiga, marți, 12 august, ora 10:30. Cristi Coste are super invitați după Oțelul – Rapid

11.08.2025 | 18:00
EXCLUSIV FANATIK
FANATIK SUPERLIGA, show-ul pe care îl așteptau toți microbiștii, revine cu o nouă ediție, așa cum v-am obișnuit. Cristi Coste vă invită la o ediție deosebită, în care super invitații săi vor analiza cele mai importante meciuri din etapa a cincea.

FANATIK SUPERLIGA vă invită marți, de la ora 10:30, la o nouă ediție a celui mai îndrăgit show de sport. Principalul subiect îl va reprezenta duelul dintre Oțelul Galați și Rapid București,  meci care închide etapa a cincea.

Cristi Coste îi va avea ca invitați la emisiunea de marți pe Marian Aliuță, Robert Niță și Vivi Răchită. Aceștia vor analiza și duelurile ulterioare pe care echipele din SuperLiga le vor disputa în cupele europene.

Din analiza experților noștri nu vor fi excluse nici alte partide importante ale etapei a patra din SuperLiga, precum Universitatea Craiova – Hermannstadt 1-0 și FCSB – Unirea Slobozia 0-1.

FANATIK vă va oferi, ca întotdeauna, super exclusivități. Cristi Coste vă invită să asistați la cele mai interesante reacții, comentarii și analize legate de meciurile din etapa a cincea. Se va vorbi inclusiv despre duelurile echipelor românești din cupele europene.

Fanatik SuperLiga cu Cristi Coste, marți, 12 august, ora 10:30. Să facem show!

FANATIK SUPERLIGA, show-ul sportiv numărul 1 din România, poate fi urmărită LIVE exclusiv pe site-ul FANATIK.RO, în fiecare luni și marți, de la ora 10:30, respectiv vineri, de la ora 12:00, dar și după cele mai importante evenimente din sportul românesc. Premiera emisiunii este disponibilă mereu pe canalul de YouTube FANATIK.RO și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici, tot în aceleași zile, la ora 17:30.

Sponsorul principal, SUPERBET, care este și sponsorul principal al campionatului României, este partenerul de renume al emisiunii. De asemenea, emisiunea beneficiază și de sponsorul nostru premium, AQUA CARPATICA, care ne răcorește după meciurile încinse.

Daniel Ișvanca este redactor pe zona de Sport la FANATIK, unde activează din august 2024. A debutat ca ziarist la HotNews.ro și are o experiență de peste trei ani în cadrul acestui domeniu.
