Fanatik SuperLiga, marți, 13 ianuarie 2026, ora 13:30. Horia Ivanovici, spectacol alături de invitați de top

FANATIK SUPERLIGA revine cu o nouă ediție spectaculoasă marți, 13 ianuarie, de la ora 13:30. Horia Ivanovici va avea alături două nume grele din fotbalul românesc, care vor analiza tot ce s-a întâmplat până acum în cantonamentul de iarnă al echipelor din SuperLiga, dar și prima etapă a anului, care va avea loc în acest week-end.

Fanatik Superliga, marți, 13 ianuarie, ora 13:30. Horia Ivanovici, ediție specială alături de invitați de top

Andrei Vochin și Robert Niță sunt invitații lui Horia Ivanovici pentru ediția de marți a emisiunii FANATIK SUPERLIGA. Aceștia vor vorbi despre perioada de pregătire a echipelor din Superliga, dar și despre prima etapă de campionat din 2026. Runda cu numărul 22 debutează vineri, cu partida pe care campioana FCSB o va disputa pe terenul lui FC Argeș.

Invitații ediției de marți vor vorbi și despre din perioada de mercato, .

Horia Ivanovici va intra în dialoguri aprinse. Nu vor lipsi nici intervențiile telefonice cu cei mai importanți oameni din fotbalul românesc. Vor ieși discuții de senzație, pe care le veți putea urmări în direct pe site-ul exclusivităților FANATIK.ro.

Cum puteți urmări emisiunea Fanatik Superliga

FANATIK SUPERLIGA este punctul de întâlnire al dezbaterilor care contează în sportul românesc, iar show-ul poate fi urmărit în direct, exclusiv pe FANATIK.ro. Emisiunea este difuzată în fiecare luni, marți și vineri, dar și imediat după cele mai importante evenimente din fotbalul și sportul autohton.

Ediția de marți, 13 ianuarie, va avea premiera în aceeași zi, de la ora 20:00, și va fi disponibilă pe canalul de , precum și pe .

Emisiunea beneficiază de sprijinul SUPERBET, sponsor principal și susținător al Superligii, un partener de elită care se află constant alături de proiect. De asemenea, FANATIK SUPERLIGA este susținută și de AQUA CARPATICA, brand premium care completează perfect spectacolul sportiv de după meciuri intense.