Mircea Lucescu, în studio la Fanatik Superliga, marți, 14 octombrie. Horia Ivanovici îl are ca invitat într-un interviu eveniment pe selecționerul României

FANATIK SUPERLIGA revine marți, 14 octombrie, de la ora 12:00, cu o ediție specială. Horia Ivanovici îl are ca invitat pe Mircea Lucescu, selecționerul echipei naționale a României. Discuția se anunță una mai mult decât interesantă pentru iubitorii de sport și se va axa pe munca renumitului tehnician la cârma primei reprezentative.

ADVERTISEMENT

Întâlnire 1 la 1 între Horia Ivanovici și Mircea Lucescu, în direct la Fanatik SuperLiga marți, 14 octombrie, ora 12:00

Naționala României a obținut o victorie extraordinară în fața Austriei, scor 1-0, în preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026, iar Mircea Lucescu vine la FANATIK SUPERLIGA marți, 14 octombrie, de la ora 12:00, pentru a dezvălui .

Cel mai titrat antrenor român se va afla față în față cu Horia Ivanovici și va răspunde tuturor întrebărilor care sunt și pe buzele fanilor. Dacă România va reuși să ajungă la turneul final de vara viitoare, dacă va continua la cârma ”tricolorilor”, dar și multe altele.

ADVERTISEMENT

De asemenea, într-o ediție cu adevărat excepțională, Mircea Lucescu va creiona ceea ce ne așteaptă în ultimele două partide din preliminarii și la , dar va ataca și subiectul criticilor la care a fost expus în ultima perioadă.

Cum poate fi urmărită emisiunea Fanatik SuperLiga marți, 14 octombrie, ora 12:00

FANATIK SUPERLIGA, show-ul sportiv numărul 1 din România, poate fi urmărită LIVE exclusiv pe site-ul , în fiecare luni și marți, respectiv vineri, dar și după cele mai importante evenimente din sportul românesc. Premiera emisiunii este disponibilă mereu pe canalul de și pe , tot în aceleași zile, la ora 17:30.

ADVERTISEMENT

Sponsorul principal, SUPERBET, care este și sponsorul principal al campionatului României, este partenerul de renume al emisiunii. De asemenea, emisiunea beneficiază și de sponsorul nostru premium, AQUA CARPATICA, care ne răcorește după meciurile încinse.

ADVERTISEMENT

Nu uitați să dați LIKE, SHARE și SUBSCRIBE pentru a fi la curent cu cele mai recente evenimente sportive, cele mai interesante declarații și informații exclusive oferite de FANATIK SUPERLIGA.