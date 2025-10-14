Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Mircea Lucescu, în studio la Fanatik Superliga, marți, 14 octombrie. Horia Ivanovici îl are ca invitat într-un interviu eveniment pe selecționerul României

Ediție specială Fanatik SuperLiga, marți, 14 octombrie, ora 12:00. Horia Ivanovici îl are invitat pe selecționerul Mircea Lucescu, după victoria naționalei României în fața Austriei.
14.10.2025 | 10:13
Mircea Lucescu in studio la Fanatik Superliga marti 14 octombrie Horia Ivanovici il are ca invitat intrun interviu eveniment pe selectionerul Romaniei
Mircea Lucescu este invitatul special al lui Horia Ivanovici la emisiunea Fanatik SuperLiga de marți, 14 octombrie. Sursă foto: colaj Fanatik

FANATIK SUPERLIGA revine marți, 14 octombrie, de la ora 12:00, cu o ediție specială. Horia Ivanovici îl are ca invitat pe Mircea Lucescu, selecționerul echipei naționale a României. Discuția se anunță una mai mult decât interesantă pentru iubitorii de sport și se va axa pe munca renumitului tehnician la cârma primei reprezentative.

Întâlnire 1 la 1 între Horia Ivanovici și Mircea Lucescu, în direct la Fanatik SuperLiga marți, 14 octombrie, ora 12:00

Naționala României a obținut o victorie extraordinară în fața Austriei, scor 1-0, în preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026, iar Mircea Lucescu vine la FANATIK SUPERLIGA marți, 14 octombrie, de la ora 12:00, pentru a dezvălui cum a fost posibil acest succes.

Cel mai titrat antrenor român se va afla față în față cu Horia Ivanovici și va răspunde tuturor întrebărilor care sunt și pe buzele fanilor. Dacă România va reuși să ajungă la turneul final de vara viitoare, dacă va continua la cârma ”tricolorilor”, dar și multe altele.

De asemenea, într-o ediție cu adevărat excepțională, Mircea Lucescu va creiona ceea ce ne așteaptă în ultimele două partide din preliminarii și la posibilul baraj din primăvară, dar va ataca și subiectul criticilor la care a fost expus în ultima perioadă.

Cum poate fi urmărită emisiunea Fanatik SuperLiga marți, 14 octombrie, ora 12:00

FANATIK SUPERLIGA, show-ul sportiv numărul 1 din România, poate fi urmărită LIVE exclusiv pe site-ul FANATIK.RO, în fiecare luni și marți, respectiv vineri, dar și după cele mai importante evenimente din sportul românesc. Premiera emisiunii este disponibilă mereu pe canalul de YouTube FANATIK.RO și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici, tot în aceleași zile, la ora 17:30.

Sponsorul principal, SUPERBET, care este și sponsorul principal al campionatului României, este partenerul de renume al emisiunii. De asemenea, emisiunea beneficiază și de sponsorul nostru premium, AQUA CARPATICA, care ne răcorește după meciurile încinse.

