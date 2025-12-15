Fanatik SuperLiga, marți, 16 decembrie, ora 10:30. Cristi Coste, spectacol cu invitați de top după Unirea Slobozia – FCSB

Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Cristian Măciucă
15.12.2025
FANATIK SUPERLIGA, showul dedicat fotbalului românesc, se întoarce cu o super ediție, marți, 16 decembrie, de la ora 10:30. Cristi Coste va avea invitați nume grele, care vor analiza tot ce s-a întâmplat în etapa cu numărul 20 din campionat.

Cristi Balaj, Eugen Trică, Vivi Răchită și Marian Aliuță sunt invitații lui Cristi Coste la ediția de marți, 16 decembrie, a emisiunii FANATIK SUPERLIGA. Aceștia vor discuta despre tot ce s-a întâmplat în etapa a 20-a din SuperLiga, în prim plan fiind epilogul rundei, Unirea Slobozia – FCSB.

SuperLiga a intrat în linie dreaptă către ultima etapă din 2025, etapa cu numărul 21. La finalul acestei săptămâni, mai exact duminică, 21 decembrie, de la ora 20:00, este programat derby-ul FCSB – Rapid.

La jumătatea săptămânii vom avea însă și meci european, meci decisiv pentru calificarea Universității Craiova în „primăvara europeană”. Oltenii vor juca la Atena, cu AEK, joi, 18 decembrie, de la ora 22:00. De la FANATIK SUPERLIGA nu vor lipsi nici intervențiile telefonice. Cristi Coste va intra în dialoguri interesante cu cei mai importanți oameni din fotbalul românesc.

Fanatik SuperLiga, marți, 16 decembrie, ora 10:30. Cum vezi show-ul momentului

FANATIK SUPERLIGA, cea mai tare emisiune sportivă din România, poate fi urmărită LIVE, exclusiv pe site-ul FANATIK.RO, în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 10:30, dar și după cele mai importante evenimente din sportul românesc. Premiera emisiunii este disponibilă mereu pe canalul de YouTube FANATIK.RO și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici, tot în aceleași zile, la ora 17:30.

Sponsorul principal, SUPERBET, care este și sponsorul principal al SuperLigii, este partenerul de top al emisiunii. De asemenea, emisiunea beneficiază și de un sponsor premium, AQUA CARPATICA, care ne răcorește după meciurile fierbinți.

Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
