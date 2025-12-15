Fanatik SuperLiga, marți, 16 decembrie, ora 10:30. Cristi Coste, spectacol cu invitați de top după Unirea Slobozia – FCSB

ADVERTISEMENT

FANATIK SUPERLIGA, showul dedicat fotbalului românesc, se întoarce cu o super ediție, marți, 16 decembrie, de la ora 10:30. Cristi Coste va avea invitați nume grele, care vor analiza tot ce s-a întâmplat în etapa cu numărul 20 din campionat.

Cristi Balaj, Eugen Trică, Vivi Răchită și Marian Aliuță sunt invitații lui Cristi Coste la ediția de marți, 16 decembrie, a emisiunii FANATIK SUPERLIGA. Aceștia vor discuta despre tot ce s-a întâmplat în etapa a 20-a din SuperLiga, în prim plan fiind epilogul rundei, Unirea Slobozia – FCSB.

SuperLiga a intrat în linie dreaptă către ultima etapă din 2025, etapa cu numărul 21. La finalul acestei săptămâni, mai exact duminică, 21 decembrie, de la ora 20:00,

La jumătatea săptămânii vom avea însă și meci european, meci decisiv pentru calificarea Universității Craiova în „primăvara europeană”. De la FANATIK SUPERLIGA nu vor lipsi nici intervențiile telefonice. Cristi Coste va intra în dialoguri interesante cu cei mai importanți oameni din fotbalul românesc.

