Fanatik SuperLiga, marți, 16 septembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, ediție de colecție cu invitați de top

Fanatik SuperLiga revine cu o ediție de colecție, marți, 16 septembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici vă invită la o emisiune cu totul și cu totul specială.
15.09.2025 | 20:29
Horia Ivanovici vine cu o ediție de colecție a show-ului FANATIK SUPERLIGA, marți, 16 septembrie, de la ora 10:30. Emisiunea în care vor fi prezenți invitați de top, care vor analiza cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, poate fi urmărită în exclusivitate pe site-ul FANATIK.RO.

Emisiunea FANATIK SUPERLIGA revine cu o nouă ediție fabuloasă marți, 16 septembrie, de la ora 10:30, în care Horia Ivanovici și invitații săi vor analiza cele mai importante aspecte din fotbalul românesc. Aceștia își vor expune părerile pertinente și avizate despre rezultatele înregistrate în runda a 9-a din Superligă, care se încheie luni seară cu partida dintre Petrolul și Dinamo.

A fost o etapă cu multe rezultate surprinzătoare, precum Csikszereda – FCSB 1-1 sau Metaloglobus – CFR Cluj 1-1, Universitatea Craiova profitând de pașii greșiți făcuți de rivale pentru a se distanța în vârful clasamentului din Superligă, după succesul cu 2-0 obținut pe teren propriu contra Farului.

La ediția de marți, 16 septembrie a emisiunii FANATIK SUPERLIGA, invitații lui Horia Ivanovici vor fi Dănuț Lupu, Robert Niță. Vivi Răchită, Adrian Mutu, Zeljko Kopic și Laurențiu Reghecampf. Nu vor lipsi nici intervențiile telefonice ale unor personalități de renume din fotbalul românesc, dar nici super exclusivitățile marca FANATIK.

Cum puteți urmări emisiunea FANATIK SUPERLIGA, marți, 16 septembrie, ora 10:30

FANATIK SUPERLIGA, emisiunea de referință a sportului românesc, poate fi urmărită LIVE, exclusiv pe FANATIK.RO, în fiecare luni, marți și vineri de la ora 10:30, dar și după cele mai importante momente din fotbalul și sportul autohton. Premiera acestei ediții va fi disponibilă pe canalul de YouTube FANATIK.RO, precum și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici, marți, de la ora 17:30.

Sponsorul principal, SUPERBET, care susține și SuperLiga, este partenerul de prestigiu al emisiunii. Totodată, show-ul se bucură și de sprijinul sponsorului nostru de top, AQUA CARPATICA, care ne oferă răcoare după meciurile spectaculoase.

