FANATIK SUPERLIGA, emisiunea dedicată fotbalului românesc, revine cu o nouă ediție de colecție marți, 17 februarie 2026, în direct și în exclusivitate pe FANATIK.ro. Cristi Coste vă așteaptă cu invitați de top, la o zi după meciurile Hermannstadt – CFR Cluj și Dinamo – Unirea Slobozia.

Fanatik SuperLiga, marți, 17 februarie 2026, ora 13:30. Cristi Coste, ediție specială după Hermannstadt – CFR Cluj și Dinamo – Unirea Slobozia

Cristi Coste îi va avea în platoul FANATIK SUPERLIGA marți, 17 februarie, pe Dănuț Lupu și Marian Aliuță. Aceștia vor discuta despre absolut tot ce s-a întâmplat în runda cu numărul 27 din Superliga României. Am avut parte de o etapă cu de toate.

Situația din zona play-off-ului este din ce în ce mai interesantă. Invitații de la FANATIK SUPERLIGA vor încerca să numească echipele care vor prinde top 3.

Nu vor lipsi nici intervențiile în direct. Ca de fiecare dată, Cristi Coste va intra în dialog cu cei mai importanți oameni din fotbalul românesc. Veți avea parte de o serie de exclusivități marca FANATIK. Tensiunea atinge cote maxime în acest final de sezon regular.

Cum puteți urmări emisiunea Fanatik SuperLiga

FANATIK SUPERLIGA a devenit spațiul în care se spun lucrurilor pe nume în sportul românesc, locul unde analiza trece dincolo de scor și ajunge la esență. Emisiunea poate fi urmărită live, în exclusivitate, pe , acolo unde dezbaterile capătă greutate. Show-ul intră în casele fanilor în fiecare luni, marți și vineri, dar și ori de câte ori scena fotbalului sau a sportului autohton este zguduită de un eveniment major.

Ediția de marți, 17 februarie 2026, începe în direct pe FANATIK.RO la ora 13:30, acolo unde dezbaterile se văd primele. Pentru cei care preferă varianta înregistrată, emisiunea va fi disponibilă în premieră în aceeași zi, de la ora 20:00, pe canalul de YouTube FANATIK.RO, dar și pe pagina de Facebook a lui Horia Ivanovici

FANATIK SUPERLIGA se bucură de susținerea SUPERBET, sponsor principal și partener strategic al SuperLigii, un nume puternic care investește constant în performanță și în proiecte dedicate fanilor sportului românesc. Totodată, emisiunea este sprijinită de AQUA CARPATICA, un brand premium care aduce un plus de prospețime fiecărei ediții.