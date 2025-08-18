Fanatik SuperLiga, marți, 19 august, ora 10:30. Cristi Coste are super invitați înainte de Aberdeen – FCSB

FANATIK SUPERLIGA, show-ul pe care îl așteptau toți microbiștii, revine cu o nouă ediție spectaculoasă după etapa a 6-a din Superligă. Cristi Coste vă invită la o emisiune deosebită, în care super invitații săi vor analiza cele mai importante momente din această rundă.

ADVERTISEMENT

Fanatik SuperLiga, marți, 19 august, ora 10:30. Cristi Coste are invitați de top înainte de Aberdeen – FCSB

FANATIK SUPERLIGA vă invită marți, de la ora 10:30, la o nouă ediție a celui mai îndrăgit show de sport. Principalul subiect vor fi partidele din etapa a 6-a a Superligii, care se încheie luni seară cu meciul dintre Farul Constanța și Universitatea Cluj.

Cristi Coste îi va avea ca invitați la emisiunea de marți pe Sabin Ilie, Marius Mitran și Sorin Cârțu. Aceștia vor analiza și partidele pe care echipele românești le vor disputa joi în cupele europene: Aberdeen – FCSB, BK Hacken – CFR Cluj și Istanbul Bașakșehir – Universitatea Craiova.

ADVERTISEMENT

Din analiza experților noștri nu vor fi excluse nici alte partide importante ale etapei a 6-a din SuperLiga, precum , sau .

FANATIK vă va oferi, ca întotdeauna, super exclusivități. Cristi Coste vă invită să asistați la cele mai interesante reacții, comentarii și analize legate de meciurile din etapa a 6-a. Se va vorbi inclusiv despre evoluțiile echipelor românești în cupele europene.

ADVERTISEMENT

Fanatik SuperLiga cu Cristi Coste, marți, 19 august, ora 10:30. Să facem show!

FANATIK SUPERLIGA, show-ul sportiv numărul 1 din România, poate fi urmărit LIVE exclusiv pe site-ul FANATIK.RO, în fiecare luni și marți, de la ora 10:30, respectiv vineri, de la ora 12:00, dar și după cele mai importante evenimente din sportul românesc. Premiera emisiunii este disponibilă mereu pe canalul de și pe pagina de , tot în aceleași zile, la ora 17:30.

ADVERTISEMENT

Sponsorul principal, SUPERBET, care este și sponsorul principal al campionatului României, este partenerul de renume al emisiunii. De asemenea, emisiunea beneficiază și de sponsorul nostru premium, AQUA CARPATICA, care ne răcorește după meciurile încinse.

ADVERTISEMENT

Nu uitați să dați LIKE, SHARE și SUBSCRIBE pentru a fi la curent cu cele mai recente evenimente sportive, cele mai interesante declarații și informații exclusive oferite de FANATIK SUPERLIGA.