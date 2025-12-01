Fanatik SuperLiga, marți, 2 decembrie, ora 10:30. Cristi Coste, spectacol cu invitați de top după meciurile din etapa 18

ADVERTISEMENT

FANATIK SUPERLIGA, emisiunea dedicată sportului din România, revine cu o nouă ediție de colecție marți, de la ora 10:30. Cristi Coste va avea invitați cu nume importante, care vor analiza tot ce s-a întâmplat în ultima etapă din Superliga României.

Andrei Vochin, Florin Gardoș, Sorin Cârțu și Bănel Nicoliță sunt invitații lui Cristi Coste pentru ediția de marți, 2 decembrie, FANATIK SUPERLIGA. Aceștia vor vorbi despre duelul de luni seara din Ardeal, dintre Universitatea Cluj și Universitatea Craiova.

Clasamentul a suferit câteva modificări, iar analiștii FANATIK vor discuta despre șansele la calificarea în playoff. De asemenea, vor exista discuții și despre meciurile din Cupă.

Nu vor lipsi nici intervențiile în direct marca FANATIK. Cristi Coste va intra în dialoguri interesante cu cei mai importanți oameni din fotbalul românesc, care nu vor ezita să spună lucrurile fără perdea.

FANATIK SUPERLIGA, cea mai tare emisiune sportivă din România, poate fi urmărită LIVE, exclusiv pe site-ul în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 10:30, dar și după cele mai importante evenimente din sportul românesc. Premiera emisiunii este disponibilă mereu pe canalul de YouTube FANATIK.RO și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici, tot în aceleași zile, la ora 17:30.

