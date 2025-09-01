Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Fanatik SuperLiga, marți, 2 septembrie, ora 10:30. Cristi Coste, invitați de top într-o ediție de colecție

Fanatik SuperLiga programează o nouă ediție de foc marți, 2 septembrie, ora 10:30. Cristi Coste vă invită la o emisiune cu totul specială.
01.09.2025 | 19:50
Emisiunea FANATIK SUPERLIGA revine marți, 2 septembrie, de la ora 10:30, cu o nouă ediție captivantă. Cristi Coste vă așteaptă cu invitați cu nume din fotbalul românesc, care vor vorbi despre cele mai interesante subiecte din sportul autohton.

Cristi Coste îi va avea invitați pe Robert Niță, Sabin Ilie, Marius Șumudică și Marian Aliuță. Aceștia vor discuta despre ultima etapă jucată în Superliga României. Am avut parte de câteva dueluri extrem de interesante, iar discuțiile continuă după derby-ul dintre CFR Cluj și FCSB.

Duelul din Gruia a venit la pachet cu acuzații din partea ambelor formații la adresa arbitrajului. Invitații de la FANATIK SUPERLIGA își vor da cu părerea și vor analiza șansele la titlu în Superliga României.

De asemenea, un alt subiect care fierbe este programul echipei naționale din luna septembrie. Tricolorii s-au reunit la Mogoșoaia pentru duelurile cu Canada și Cipru. Mircea Lucescu nu se va putea baza pe Daniel Bîrligea, atacantul de la FCSB, care s-a accidentat în această etapă.

Nu vor lipsi nici exclusivitățile marca FANATIK. Cristi Coste vine, ca de fiecare dată, pregătit cu informații de ultimă oră. Perioada de mercato se încheie în România pe 8 august, iar agitația este mare în birourile cluburilor din Superliga.

Cum se vede emisiunea Fanatik SuperLiga, marți, 2 septembrie, ora 10:30.

FANATIK SUPERLIGA, emisiunea de referință a sportului românesc, poate fi urmărită LIVE, exclusiv pe FANATIK.RO, în fiecare luni și marți și vineri de la ora 10:30. De asemenea, show-ul poate fi revăzut după cele mai importante momente din fotbalul și sportul autohton. Premiera fiecărei ediții este disponibilă și pe canalul de YouTube FANATIK.RO, precum și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici, în aceleași zile, la ora 17:30.

Sponsorul principal al emisiunii, SUPERBET, care sprijină și campionatul României, aduce un plus de notorietate show-ului. În plus, emisiunea este susținută de sponsorul nostru premium, AQUA CARPATICA, care ne răcorește după fiecare meci intens.

