Fanatik SuperLiga, marți, 2 septembrie, ora 10:30. Cristi Coste, invitați de top într-o ediție de colecție

Emisiunea FANATIK SUPERLIGA revine marți, 2 septembrie, de la ora 10:30, cu o nouă ediție captivantă. Cristi Coste vă așteaptă cu invitați cu nume din fotbalul românesc, care vor vorbi despre cele mai interesante subiecte din sportul autohton.

Cristi Coste îi va avea invitați pe Robert Niță, Sabin Ilie, Marius Șumudică și Marian Aliuță. Aceștia vor discuta despre ultima etapă jucată în Superliga României. Am avut parte de câteva dueluri extrem de interesante, iar discuțiile continuă după derby-ul dintre CFR Cluj și FCSB.

Invitații de la FANATIK SUPERLIGA își vor da cu părerea și vor analiza șansele la titlu în Superliga României.

De asemenea, un alt subiect care fierbe este programul echipei naționale din luna septembrie. Tricolorii s-au reunit la Mogoșoaia pentru duelurile cu Canada și Cipru. Mircea Lucescu nu se va putea baza pe

Nu vor lipsi nici exclusivitățile marca FANATIK. Cristi Coste vine, ca de fiecare dată, pregătit cu informații de ultimă oră. Perioada de mercato se încheie în România pe 8 august, iar agitația este mare în birourile cluburilor din Superliga.

