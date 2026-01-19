Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Fanatik SuperLiga, marți, 20 ianuarie 2026, ora 13:30. Cristi Coste, show alături de invitați de top după Petrolul – Universitatea Craiova

Fanatik SuperLiga se întoarce cu o ediție specială, marți, 20 ianuarie, de la ora 13:30, iar Cristi Coste vă invită la o emisiune spectaculoasă, cu invitați pe măsură.
19.01.2026 | 18:30
Fanatik SuperLiga marti 20 ianuarie 2026 ora 1330 Cristi Coste show alaturi de invitati de top dupa Petrolul Universitatea Craiova
FANATIK SUPERLIGA revine marți, 20 ianuarie 2026, cu o nouă ediție de top. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
FANATIK SUPERLIGA revine marți, 20 ianuarie, de la ora 13:30, cu o nouă ediție spectaculoasă. Cristi Coste are, ca de fiecare dată, invitați de colecție, și vă așteaptă pentru a fi la curent cu cele mai noi și importante informații din fotbalul românesc, și nu numai.

Fanatik Superliga, marți, 20 ianuarie, ora 13:30. Cristi Coste, ediție specială după Petrolul – Universitatea Craiova

FANATIK SUPERLIGA vă însoțește în fiecare săptămână cu rezumatele meciurilor din campionat, dar și cu părerile pertinente ale personalităților importante din fotbalul autohton.

Ediția de marți va fi una deosebită, în care discutăm despre partidele din acest weekend din SuperLiga, dar și despre partida Petrolul – Universitatea Craiova. Invitații lui Cristi Coste vor fi Robert Niță, fostul atacant de la Rapid și Steaua, și Marius Mitran, jurnalist și director de comunicare la Liga Profesionistă de Fotbal.

Ca de obicei, toate detaliile picante, fazele controversate și momentele decisive nu ne scapă. Calculele pentru lupta la play-off s-au modificat din nou după marea majoritate a meciurilor disputate în cadrul etapei a 22-a din SuperLiga.

Comentăm și cele mai importante zvonuri despre transferuri, ce jucători ar mai putea ajunge și pleca din campionatul României, însă nu ne scapă nici subiectele tari din afara granițelor țării.

Cum puteți urmări emisiunea Fanatik Superliga

FANATIK SUPERLIGA este punctul de întâlnire al dezbaterilor care contează în sportul românesc, iar show-ul poate fi urmărit în direct, exclusiv pe Fanatik.ro. Emisiunea este difuzată în fiecare luni, marți și vineri, dar și imediat după cele mai importante evenimente din fotbalul și sportul autohton.

Ediția de marți, 20 ianuarie, va avea premiera în aceeași zi, de la ora 20:00, și va fi disponibilă pe canalul de YouTube FANATIK.ro, precum și pe pagina de Facebook a lui Horia Ivanovici.

Emisiunea beneficiază de sprijinul SUPERBET, sponsor principal și susținător al Superligii, un partener de elită care se află constant alături de proiect. De asemenea, FANATIK SUPERLIGA este susținută și de AQUA CARPATICA, brand premium care completează perfect spectacolul sportiv de după meciuri intense și ne menține hidratați constant.

