FANATIK SUPERLIGA, cel mai tare show de sport din România, se întoarce cu o ediție specială. Emisiunea e programată marți, 21 octombrie 2025, de la ora 10:30, exclusiv pe site-ul FANATIK.RO. Cristi Coste vă așteaptă la un super-episod, cu invitați de top.

Fanatik SuperLiga, marți, 21 octombrie, ora 10:30. Cristi Coste, ediție de colecție după Petrolul – CFR Cluj

Cristi Coste, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, îi va avea ca invitați pe Andrei Vochin, Vivi Răchită, Eugen Trică și Sabin Ilie. Aceștia vor analiza etapa a 13-a din SuperLiga, a cărui ultim meci este Petrolul – CFR Cluj.

Se anunță dezbateri incendiare, mai ales că moderatorul Cristi Coste va avea invitați din ambele tabere. Se va discuta însă și despre restul partidelor din această rundă în care .

De asemenea, invitații de la FANATIK SUPERLIGA vor pune lupa și pe echipele din fruntea clasamentului. și astfel că formațiile fruntașe din ierarhie s-au distanțat chiar mai mult de urmăritoare.

Cum puteți urmări emisiunea Fanatik SuperLiga, marți, 21 octombrie, ora 10:30

FANATIK SUPERLIGA, cel mai tare show sportiv din România poate fi văzut în direct, exclusiv pe , în fiecare luni și marți, de la ora 10:30, și vineri, de la ora 12:00, dar și după cele mai importante evenimente din fotbalul și sportul intern. Premiera noii ediții va fi difuzată marți, de la ora 17:30, pe canalul de și pe pagina de .

Sponsorul principal, SUPERBET, care susține și SuperLiga, este partenerul de prestigiu al emisiunii. Totodată, show-ul se bucură și de sprijinul sponsorului nostru de top, AQUA CARPATICA, care ne oferă răcoare după meciurile spectaculoase.

