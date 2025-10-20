Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Fanatik SuperLiga, marți, 21 octombrie, ora 10:30. Cristi Coste, ediție de colecție după Petrolul – CFR Cluj

Fanatik SuperLiga se întoarce cu o ediție de colecție, marți, 21 octombrie, de la ora 10:30. Cristi Coste vă invită la o emisiune specială după ultimul meci al etapei 13, Petrolul - CFR Cluj.
FANATIK
20.10.2025 | 19:40
Fanatik SuperLiga marti 21 octombrie ora 1030 Cristi Coste editie de colectie dupa Petrolul CFR Cluj
EXCLUSIV FANATIK
Fanatik SuperLiga, marți, 21 octombrie, ora 10:30. Cristi Coste, ediție specială după Petrolul - CFR Cluj. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

FANATIK SUPERLIGA, cel mai tare show de sport din România, se întoarce cu o ediție specială. Emisiunea e programată marți, 21 octombrie 2025, de la ora 10:30, exclusiv pe site-ul FANATIK.RO. Cristi Coste vă așteaptă la un super-episod, cu invitați de top.

Fanatik SuperLiga, marți, 21 octombrie, ora 10:30. Cristi Coste, ediție de colecție după Petrolul – CFR Cluj

Cristi Coste, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, îi va avea ca invitați pe Andrei Vochin, Vivi Răchită, Eugen Trică și Sabin Ilie. Aceștia vor analiza etapa a 13-a din SuperLiga, a cărui ultim meci este Petrolul – CFR Cluj.

ADVERTISEMENT

Se anunță dezbateri incendiare, mai ales că moderatorul Cristi Coste va avea invitați din ambele tabere. Se va discuta însă și despre restul partidelor din această rundă în care FCSB s-a văzut învinsă de Metaloglobus.

De asemenea, invitații de la FANATIK SUPERLIGA vor pune lupa și pe echipele din fruntea clasamentului. FC Botoșani, Rapid și Universitatea Craiova au învins în această etapă și astfel că formațiile fruntașe din ierarhie s-au distanțat chiar mai mult de urmăritoare.

ADVERTISEMENT
Reacția Kremlinului după ce Donald Trump a propus „înghețarea frontului” pe aliniamentul actual
Digi24.ro
Reacția Kremlinului după ce Donald Trump a propus „înghețarea frontului” pe aliniamentul actual

Cum puteți urmări emisiunea Fanatik SuperLiga, marți, 21 octombrie, ora 10:30

FANATIK SUPERLIGA, cel mai tare show sportiv din România poate fi văzut în direct, exclusiv pe FANATIK.RO, în fiecare luni și marți, de la ora 10:30, și vineri, de la ora 12:00, dar și după cele mai importante evenimente din fotbalul și sportul intern. Premiera noii ediții va fi difuzată marți, de la ora 17:30, pe canalul de YouTube FANATIK.RO și pe pagina de Facebook a lui Horia Ivanovici.

ADVERTISEMENT
Un șofer de autocar a murit, după ce autovehiculul pe care-l conducea a...
Digisport.ro
Un șofer de autocar a murit, după ce autovehiculul pe care-l conducea a fost atacat cu pietre. Reacția premierului

Sponsorul principal, SUPERBET, care susține și SuperLiga, este partenerul de prestigiu al emisiunii. Totodată, show-ul se bucură și de sprijinul sponsorului nostru de top, AQUA CARPATICA, care ne oferă răcoare după meciurile spectaculoase.

Nu uitați să dați LIKESHARE și SUBSCRIBE pentru a fi la curent cu cele mai recente evenimente sportive, cele mai interesante declarații și informații exclusive oferite de FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
Cristi Balaj, reacție la cald după numirea lui Iuliu Mureșan ca președinte în...
Fanatik
Cristi Balaj, reacție la cald după numirea lui Iuliu Mureșan ca președinte în locul său la CFR Cluj. Exclusiv
Gigi Becali, anunț de ultimă oră despre Charalambous și Pintilii la FCSB: “Asta...
Fanatik
Gigi Becali, anunț de ultimă oră despre Charalambous și Pintilii la FCSB: “Asta am decis!”. Exclusiv
Bocciu, talismanul Rapidului! Liderul fanilor giuleşteni a revenit în peluză după un an...
Fanatik
Bocciu, talismanul Rapidului! Liderul fanilor giuleşteni a revenit în peluză după un an şi jumătate
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Se întoarce la națională?! Edi Iordănescu chiar a cerut să plece de la...
iamsport.ro
Se întoarce la națională?! Edi Iordănescu chiar a cerut să plece de la Legia! Cum au reacționat jucătorii și ce decizie a luat conducerea
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!