Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Fanatik SuperLiga, marți, 23 septembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, ediție de colecție după Dinamo – Farul Constanța

Fanatik SuperLiga revine cu o ediție de senzație, marți, 23 septembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici vă invită la o emisiune cu totul și cu totul specială.
FANATIK
22.09.2025 | 20:00
EXCLUSIV FANATIK
Horia Ivanovici, show la Fanatik SuperLiga cu Adi Mutu, Bănel Nicoliță, Andrei Nicolescu, Dănuț Lupu și Robert Niță. Sursă foto: Colaj Fanatik

Horia Ivanovici vine cu o ediție de colecție a show-ului FANATIK SUPERLIGA, marți, 23 septembrie, de la ora 10:30. Emisiunea în care vor fi prezenți invitați de top, care vor analiza cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, poate fi urmărită în exclusivitate pe site-ul FANATIK.RO.

Fanatik SuperLiga, marți, 23 septembrie, ora 10:30! Horia Ivanovici, ediție de colecție cu invitați de marcă

Emisiunea FANATIK SUPERLIGA revine cu o nouă ediție fabuloasă marți, 23 septembrie, de la ora 10:30, în care Horia Ivanovici și invitații săi vor analiza cele mai importante aspecte din fotbalul românesc. Aceștia își vor expune părerile pertinente și avizate despre primele rezultatele înregistrate în runda a 10-a din Superligă, care se încheie luni seară cu partida dintre Dinamo și Farul.

Etapa cu numărul 10 a început cum nu se poate mai surprinzător. FC Botoșani a obținut o victorie importantă în fața lui FCSB, scor 3-1, iar moldovenii au urcat, cel puțin pentru moment, până pe treapta secundă în clasament. Universitatea Craiova a suferit prima înfrângere la Galați, pe când FC Argeș s-a impus în fața lui U Cluj. Totodată, invitații de la FANATIK SUPERLIGA vor analiza și Dinamo – Farul.

La ediția de marți, 23 septembrie a emisiunii FANATIK SUPERLIGA, invitații lui Horia Ivanovici vor fi Andrei Nicolescu, Adrian Mutu, Bănel Nicoliță, Dănuț Lupu și Robert Niță. Nu vor lipsi nici intervențiile telefonice ale unor personalități de renume din fotbalul românesc, dar nici super exclusivitățile marca FANATIK.

Cum puteți urmări emisiunea FANATIK SUPERLIGA, marți, 23 septembrie, ora 10:30

FANATIK SUPERLIGA, emisiunea de referință a sportului românesc, poate fi urmărită LIVE, exclusiv pe FANATIK.RO, în fiecare luni, marți și vineri de la ora 10:30, dar și după cele mai importante momente din fotbalul și sportul autohton. Premiera acestei ediții va fi disponibilă pe canalul de YouTube FANATIK.RO, precum și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici, marți, de la ora 17:30.

Sponsorul principal, SUPERBET, care susține și SuperLiga, este partenerul de prestigiu al emisiunii. Totodată, show-ul se bucură și de sprijinul sponsorului nostru de top, AQUA CARPATICA, care ne oferă răcoare după meciurile spectaculoase.

Nu uitați să dați LIKE, SHARE și SUBSCRIBE pentru a fi la curent cu cele mai recente evenimente sportive, cele mai interesante declarații și informații exclusive oferite de FANATIK SUPERLIGA.

