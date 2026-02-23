Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Fanatik SuperLiga, marți, 24 februarie, ora 13:30. Horia Ivanovici, ediție de top după FCSB – Metaloglobus

Fanatik Superliga vine cu o nouă ediție spectaculoasă, marți, 24 februarie, ora 13:30. Horia Ivanovici îi va avea invitați pe Adrian Ilie, Marian Aliuță și Radu Constantea.
23.02.2026 | 23:40
FANATIK SUPERLIGA, emisiunea care îți oferă toate informațiile importante din fotbalul românesc și nu numai, revine marți, 24 februarie, de la ora 13:30, cu o ediție spectaculoasă, axată pe partidele disputate în etapa 28 din Superliga. Horia Ivanovici vă așteaptă cu invitați de top, la o zi după meciul FCSB – Metaloglobus 4-1.

Horia Ivanovici și invitații săi vă așteaptă la FANATIK SUPERLIGA marți, 24 februarie, începând cu ora 13:30. Moderatorul și analiștii emisiunii vor dezbate cele întâmplate în partida FCSB – Metaloglobus 4-1, dar și cele mai tari momente din etapa cu numărul 28.

Invitații ediției de marți, 24 februarie, vor fi Adrian Ilie, Marian Aliuță și președintele Universității Cluj, Radu Constantea. De asemenea, mai multe personaje importante din fotbalul românesc vor interveni telefonic și vor comenta tot ce se întâmplă important în Superliga cu două etape înainte de finalul sezonului regulat.

Ca de obicei, toate detaliile picante, fazele controversate și momentele decisive vor fi aduse pe tapet. În plus, la FANATIK SUPERLIGA veți putea asculta toate reacțiile cu privire la lupta extrem de echilibrată pentru calificarea în play-off.

Cum puteți urmări emisiunea Fanatik Superliga

FANATIK SUPERLIGA este punctul de întâlnire al dezbaterilor care contează în sportul românesc, iar show-ul poate fi urmărit în direct, exclusiv pe FANATIK. Emisiunea este difuzată în fiecare luni, marți și vineri, dar și imediat după cele mai importante evenimente din fotbalul și sportul autohton.

Ediția de marți, 24 februarie, va avea premiera în aceeași zi, de la ora 20:00, și va fi disponibilă pe canalul de YouTube FANATIK.ro, precum și pe pagina de Facebook a lui Horia Ivanovici.

Emisiunea beneficiază de sprijinul SUPERBET, sponsor principal și susținător al SuperLigii, un partener de elită care se află constant alături de proiect. De asemenea, FANATIK SUPERLIGA este susținută și de AQUA CARPATICA, brand premium care completează perfect spectacolul sportiv de după meciuri intense și ne menține hidratați constant.

