Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

24.11.2025 | 20:10
Fanatik SuperLiga marti 25 noiembrie ora 1030 Cristi Coste editie incendiara dupa FC Botosani Dinamo
Fanatik SuperLiga, marți, 25 noiembrie, ora 10:30. Cristi Coste, ediție incendiară după FC Botoșani - Dinamo.
FANATIK SUPERLIGA, emisiunea care domină peisajul sportiv din România, revine cu o ediție de colecție marți, 25 noiembrie, de la ora 10:30, pe site-ul FANATIK.RO. Cristi Coste va avea, ca de fiecare dată, invitați pe măsură, iar show-ul este garantat.

Fanatik SuperLiga, marți, 25 noiembrie, ora 10:30. Cristi Coste, ediție incendiară după FC Botoșani – Dinamo

Invitații moderatorului Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA vor fi Dănuț Lupu, Florin Gardoș și Marian Aliuță. Aceștia vor analiza tot ce s-a întâmplat în special în partida FC Botoșani – Dinamo, ultima a etapei cu numărul 17 din SuperLiga României.

Gruparea pregătită de Leo Grozavu are oportunitatea să revină pe prima poziție a clasamentului după eșecul dur suferit duminică de liderul Rapid, 0-3 pe terenul celor de la CFR Cluj. Pentru a se afla pe primul loc la finalul rundei 17, FC Botoșani are nevoie de un succes contra „câinilor”, care se află însă într-o formă foarte bună.

Bineînțeles, exclusivitățile marca FANATIK își vor face, ca de fiecare dată, simțită prezența în discuțiile aprinse. Cristi Coste va intra în direct cu cei mai importanți oameni din fotbalul românesc, care vor oferi microbiștilor informații și reacții de ultimă oră.

Cum poate fi urmărită emisiunea Fanatik SuperLiga, marți, 25 noiembrie, ora 10:30

FANATIK SUPERLIGA, emisiunea care dă ora exactă în fotbalul din România, poate fi urmărită LIVE, în exclusivitate, pe FANATIK.RO – în fiecare luni și marți, de la ora 10:30, iar vineri, de la ora 12:00. În plus, ediții speciale sunt difuzate imediat după cele mai importante momente din sportul românesc. Pentru cei care nu prind transmisia în direct, premiera acestui episod este disponibilă ulterior pe canalul de YouTube FANATIK.RO și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici, în aceeași zi, de la ora 17:30.

Sponsorul principal al emisiunii este SUPERBET, partenerul de tradiție al campionatului României și un nume de referință în lumea sportului. Alături de el, se află și sponsorul premium AQUA CARPATICA, care ne ține în permanență hidratați după cele mai intense dispute din Superligă.

