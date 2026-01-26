Fanatik SuperLiga, marți, 27 ianuarie 2026, ora 13:30. Horia Ivanovici, ediție de colecție după UTA – Rapid

Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Fanatik SuperLiga revine cu o ediție specială, marți, 27 ianuarie, ora 13:30. Horia Ivanovici vă invită la o emisiune spectaculoasă la început de 2026 alături de Dănuț Lupu, Robert Niță și Marius Șumudică.
Iulian Stoica
26.01.2026 | 19:56
Horia Ivanovici, invitați de marcă la FANATIK SUPERLIGA după UTA - Rapid. Sursă foto: Colaj Fanatik
FANATIK SUPERLIGA, emisiunea dedicată sportului românesc, revine cu o nouă ediție de colecție marți, 27 ianuarie, de la ora 13:30, pe site-ul FANATIK.ro. Horia Ivanovici vă așteaptă la un show garantat, alături de invitați grei din fotbalul autohton, care vor vorbi despre cele mai importante evenimente ale momentului.

Directorul FANATIK îi va avea invitați pe Dănuț Lupu, Robert Niță și Marius Șumudică în ediția de marți, 27 ianuarie, a emisiunii FANATIK SuperLiga. Aceștia vor analiza în detaliu tot ce s-a întâmplat în ultima rundă a campionatului.

Horia Ivanovici și invitații săi vor discuta despre duelul de foc dintre UTA și Rapid. Arădenii caută cu orice preț un loc de play-off, pe când formația pregătită de Costel Gâlcă se va menține indiferent pe podiumul din SuperLiga.

De asemenea, vor începe discuții interesante și legate de meciul pe care FCSB îl va juca joi seara în cupele europene. Campioana României este aproape eliminată matematic din Europa League, însă la București vine un nume greu, Fenerbahçe, iar roș-albaștrii vor să lase o impresie pozitivă.

Cum puteți urmări emisiunea Fanatik SuperLiga

FANATIK SUPERLIGA este locul unde se adună dezbaterile care dau tonul în sportul românesc și poate fi urmărită în direct, exclusiv pe FANATIK.ro. Emisiunea este difuzată în fiecare luni, marți și vineri, dar și în ediții speciale, imediat după cele mai importante evenimente din fotbalul și sportul autohton.

Ediția de marți, 27 ianuarie, va avea premiera în aceeași zi, de la ora 20:00, și va fi disponibilă pe canalul de YouTube FANATIK.ro, precum și pe pagina de Facebook a lui Horia Ivanovici.

Emisiunea beneficiază de sprijinul SUPERBET, sponsor principal și susținător al SuperLigii, un partener de elită care se află constant alături de proiect. De asemenea, FANATIK SUPERLIGA este susținută de AQUA CARPATICA, un brand premium care completează perfect spectacolul sportiv de după meciurile intense.

