Fanatik Superliga, marți, 28 octombrie, ora 10:30. Cristi Coste face spectacol cu super invitați după Rapid – Unirea Slobozia

27.10.2025 | 20:01
FANATIK SUPERLIGA propune o nouă ediție spectaculoasă, marți, 28 octombrie, de la ora 10:30. Emisiunea va putea fi văzută LIVE pe FANATIK.RO, iar Cristi Coste va avea invitați de top după Rapid – Unirea Slobozia.

Emisiunea FANATIK SUPERLIGA de marți, 28 octombrie, ora 10:30, va dezbate în amănunt ultimele meciuri din etapa a 14-a din campionatul României. Se va despica firul în patru după FC Botoșani – Hermannstadt și Rapid – Unirea Slobozia. 

FANATIK va aduce, ca de obicei, super exclusivități. Cristi Coste vă invită să descoperiți cele mai incitante reacții și comentarii după ce s-a tras cortina în etapa a 14-a din SuperLiga. În direct, vor participa telefonic personalități importante din fotbalul românesc, care nu vor ezita să spună lucrurilor pe nume.

Invitații lui Cristi Coste pentru emisiunea FANATIK SUPERLIGA de marți, 27 octombrie, vor fi Cristi Balaj, Sorin Cârțu, Valeriu Răchită și Robert Niță. După ce se va face analiza completă a partidelor din etapa a 14-a, analiștii FANATIK vor face radiografia și ceea ce urmează să se întâmple în prima etapă din Cupa României.

Cum puteți urmări emisiunea Fanatik SuperLiga, marți, 28 octombrie, ora 10:30

FANATIK SUPERLIGA, cel mai tare show sportiv din România poate fi văzut în direct, exclusiv pe FANATIK.RO, în fiecare luni și marți, de la ora 10:30, și vineri, de la ora 12:00, dar și după cele mai importante evenimente din fotbalul și sportul intern. Premiera noii ediții va fi difuzată luni, de la ora 17:30, pe canalul de YouTube FANATIK.RO și pe pagina de Facebook a lui Horia Ivanovici.

Sponsorul principal, SUPERBET, care susține și SuperLiga, este partenerul de prestigiu al emisiunii. Totodată, show-ul se bucură și de sprijinul sponsorului nostru de top, AQUA CARPATICA, care ne oferă răcoare după meciurile spectaculoase.

Nu uitați să dați LIKE, SHARE și SUBSCRIBE pentru a fi la curent cu cele mai recente evenimente sportive, cele mai interesante declarații și informații exclusive oferite de FANATIK SUPERLIGA.

