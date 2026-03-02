ADVERTISEMENT

FANATIK SUPERLIGA, emisiunea dedicată sportului românesc, revine cu o nouă ediție specială. Cristi Coste va avea invitați de seamă marți după-amiază, de la ora 13:30, la o zi după ultimul meci al rundei cu numărul 29 din sezonul regular. Discuțiile se anunță deja a fi unele incendiare.

Fanatik SuperLiga, marți, 3 martie 2026, ora 13:30. Cristi Coste, ediție specială după Unirea Slobozia – Rapid

Invitații lui Cristi Coste la ediția de marți, 3 martie 2026, sunt doi foști fotbaliști importanți ai fotbalului românesc. Este vorba despre Marian Aliuță și Robert Niță. Cei doi vor analiza noutățile din fotbalul românesc, după un weekend de foc, cu multe rezultate extrem de importante.

Campioana ultimilor doi ani a terminat matematic pe locul 7. Mai mult, a fost eliminată și din Cupa României și poate să mai prindă cupele europene doar prin intermediul barajului.

Luni seară se joacă ultimul meci al rundei. Rapid, echipa pentru care Robert Niță a jucat, va da piept în deplasare cu Unirea Slobozia. Giuleștenii au nevoie de o victorie pentru a se ține aproape de liderul campionatului, Universitatea Craiova, înainte de finalul sezonului regular.

În această săptămână au loc și meciurile din sferturile de finală ale Cupei României. Partidele sunt extrem de importante, iar joi seară vom afla componența careului de ași. Câștigătoarea trofeului va reprezenta România în sezonul următor al UEFA Europa League.

Cum puteți urmări emisiunea Fanatik SuperLiga

Ediția de marți, 3 martie 2026, va putea fi urmărită în direct pe începând cu ora 13:30, platforma unde analiza și reacțiile apar în timp real. Pentru cei care nu pot urmări transmisiunea live, înregistrarea va fi publicată în aceeași zi, de la ora 20:00, pe canalul de YouTube FANATIK.RO și pe pagina de Facebook a lui Horia Ivanovici.

FANATIK SUPERLIGA are alături SUPERBET, sponsor principal și partener strategic al SuperLigii, un brand de referință care susține performanța și dezvoltă constant inițiative dedicate suporterilor din România. În același timp, emisiunea este susținută de AQUA Carpatica, un brand premium ce adaugă un plus de prospețime fiecărei ediții.