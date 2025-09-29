Fanatik SuperLiga, marți, 30 septembrie, ora 10:30. Cristi Coste are invitați de top după U Cluj – CFR Cluj

Reputatul jurnalist Cristi Coste va fi gazda unei noi ediții de FANATIK SUPERLIGA, marți, 30 septembrie, de la ora 10:30. Show-ul în care vor fi prezenți super-invitați, care vor analiza cele mai fierbinți subiecte din fotbal, poate fi urmărit în exclusivitate pe .

Fanatik SuperLiga, marți, 30 septembrie, ora 10:30! Cristi Coste, ediție de colecție după derby-ul Clujului

Emisiunea FANATIK SUPERLIGA se întoarce cu o nouă ediție de top, marți, 30 septembrie, de la ora 10:30. Moderatorul Cristi Coste și invitații săi vor analiza cele mai importante aspecte din fotbalul românesc. Aceștia vor pune lupa pe tot ce s-a întâmplat în etapa a 11-a din SuperLiga, care s-a încheiat luni seară cu

Etapa a 11-a a avut parte de mai multe meciuri tari, cum ar fi „thriller-ul” de pe „Ion Oblemenco” dintre U Craiova și Dinamo, încheiat nedecis, scor 2-2. FCSB a „spart gheața” și a câștigat pentru prima dată în campionat după două luni de secetă. Campioana a învins-o cu 1-0 pe Oțelul Galați. O altă partidă interesantă a fost cea câștigată de Rapid, la Ploiești, scor 1-o, cu Petrolul.

La ediția de marți, 30 septembrie, de FANATIK SUPERLIGA, invitații lui Cristi Coste vor fi Eugen Trică, Cristi Balaj, Bănel Nicoliță, Sabin Ilie și Andrei Vochin. Nu vor lipsi nici intervențiile telefonice ale unor personalități de renume din fotbalul românesc, dar nici super exclusivitățile cu care v-a obișnuit site-ul FANATIK.RO.

Cum se vede emisiunea FANATIK SUPERLIGA, marți, 30 septembrie, ora 10:30

FANATIK SUPERLIGA, emisiunea de referință a sportului românesc, poate fi urmărită LIVE, exclusiv pe FANATIK.RO, în fiecare luni, marți și vineri de la ora 10:30, dar și după cele mai importante momente din fotbalul și sportul autohton. Premiera acestei ediții va fi disponibilă pe canalul de , precum și pe pagina de , luni, de la ora 17:30.

Sponsorul principal, SUPERBET, care susține și SuperLiga, este partenerul de prestigiu al emisiunii.

