Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Fanatik SuperLiga, marți, 30 septembrie, ora 10:30. Cristi Coste are invitați de top după U Cluj – CFR Cluj

Fanatik SuperLiga revine cu o ediție de colecție, marți, 30 septembrie, ora 10:30. Cristi Coste vă invită la o emisiune cu totul și cu totul specială după derby-ul U Cluj - CFR Cluj
Cristian Măciucă
29.09.2025 | 19:50
Fanatik SuperLiga marti 30 septembrie ora 1030 Cristi Coste are invitati de top dupa U Cluj CFR Cluj
SPECIAL FANATIK
Fanatik SuperLiga, marți, 30 septembrie, ora 10:30. Cristi Coste are invitați de top după U Cluj - CFR Cluj. FOTO: Fanatik

Reputatul jurnalist Cristi Coste va fi gazda unei noi ediții de FANATIK SUPERLIGA, marți, 30 septembrie, de la ora 10:30. Show-ul în care vor fi prezenți super-invitați, care vor analiza cele mai fierbinți subiecte din fotbal, poate fi urmărit în exclusivitate pe FANATIK.RO.

ADVERTISEMENT

Fanatik SuperLiga, marți, 30 septembrie, ora 10:30! Cristi Coste, ediție de colecție după derby-ul Clujului

Emisiunea FANATIK SUPERLIGA se întoarce cu o nouă ediție de top, marți, 30 septembrie, de la ora 10:30. Moderatorul Cristi Coste și invitații săi vor analiza cele mai importante aspecte din fotbalul românesc. Aceștia vor pune lupa pe tot ce s-a întâmplat în etapa a 11-a din SuperLiga, care s-a încheiat luni seară cu derby-ul de sub Feleac, U Cluj – CFR Cluj. 

Etapa a 11-a a avut parte de mai multe meciuri tari, cum ar fi „thriller-ul” de pe „Ion Oblemenco” dintre U Craiova și Dinamo, încheiat nedecis, scor 2-2. FCSB a „spart gheața” și a câștigat pentru prima dată în campionat după două luni de secetă. Campioana a învins-o cu 1-0 pe Oțelul Galați. O altă partidă interesantă a fost cea câștigată de Rapid, la Ploiești, scor 1-o, cu Petrolul. Jocul de pe „Ilie Oană” a fost decis însă de o fază extrem de controversată. 

ADVERTISEMENT

La ediția de marți, 30 septembrie, de FANATIK SUPERLIGA, invitații lui Cristi Coste vor fi Eugen Trică, Cristi Balaj, Bănel Nicoliță, Sabin Ilie și Andrei Vochin. Nu vor lipsi nici intervențiile telefonice ale unor personalități de renume din fotbalul românesc, dar nici super exclusivitățile cu care v-a obișnuit site-ul FANATIK.RO.

Cum se vede emisiunea FANATIK SUPERLIGA, marți, 30 septembrie, ora 10:30

FANATIK SUPERLIGA, emisiunea de referință a sportului românesc, poate fi urmărită LIVE, exclusiv pe FANATIK.RO, în fiecare luni, marți și vineri de la ora 10:30, dar și după cele mai importante momente din fotbalul și sportul autohton. Premiera acestei ediții va fi disponibilă pe canalul de YouTube FANATIK.RO, precum și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici, luni, de la ora 17:30.

ADVERTISEMENT
Kremlinul face acuzații grave după ce partidul Maiei Sandu a câștigat alegerile: „E...
Digi24.ro
Kremlinul face acuzații grave după ce partidul Maiei Sandu a câștigat alegerile: „E ceva ce putem afirma cu certitudine”

Sponsorul principal, SUPERBET, care susține și SuperLiga, este partenerul de prestigiu al emisiunii. Totodată, show-ul se bucură și de sprijinul sponsorului nostru de top, AQUA CARPATICA, care ne oferă răcoare după meciurile spectaculoase.

ADVERTISEMENT
Răsturnare de situație în cazul Israelului!
Digisport.ro
Răsturnare de situație în cazul Israelului!

Nu uitați să dați LIKE, SHARE și SUBSCRIBE pentru a fi la curent cu cele mai recente evenimente sportive, cele mai interesante declarații și informații exclusive oferite de FANATIK SUPERLIGA.

Baba Alhassan, ca Lamine Yamal! Gigi Becali s-a luat de freza mijlocașului FCSB:...
Fanatik
Baba Alhassan, ca Lamine Yamal! Gigi Becali s-a luat de freza mijlocașului FCSB: “Tu ești negru la față și te faci galben în cap!?”
Cătălin Cîrjan a anunțat în direct obiectivul lui Dinamo. Dialog încins cu Bănel...
Fanatik
Cătălin Cîrjan a anunțat în direct obiectivul lui Dinamo. Dialog încins cu Bănel Nicoliță: „Vă facem viață grea în play-off” / ”Mai vedem!”
Când revine pe teren Adrian Șut, mijlocașul cheie al FCSB. Dezvăluirea lui Horia...
Fanatik
Când revine pe teren Adrian Șut, mijlocașul cheie al FCSB. Dezvăluirea lui Horia Ivanovici
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Ion Țiriac, investiție de milioane de euro în Africa: 'Mai cumpăr încă una'
iamsport.ro
Ion Țiriac, investiție de milioane de euro în Africa: 'Mai cumpăr încă una'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!