Fanatik SuperLiga, marți, 4 noiembrie, ora 10:30. Cristi Coste, ediție incendiară după etapa a 15-a de campionat

Fanatik SuperLiga revine cu o ediție de top, marți, 4 noiembrie, ora 10:30. Cristi Coste vă invită la o emisiune cu totul și cu totul specială alături de invitați de calibru.
Ciprian Păvăleanu
03.11.2025 | 21:27
FANATIK SUPERLIGA, emisiunea care domină peisajul sportiv din România, revine cu o ediție de colecție marți, 4 noiembrie, de la ora 10:30, pe site-ul FANATIK.ro. Cristi Coste va avea, ca de fiecare dată, invitați pe măsură și vă promite un show total.

Cristi Coste îi va avea în platoul FANATIK SUPERLIGA pe Sabin Ilie, Andrei Vochin și Bănel Nicoliță. Aceștia vor analiza tot ce s-a întâmplat în etapa a 15-a, care a fost plină de meciuri spectaculoase, precum Dinamo – CFR Cluj sau Craiova – Rapid.

Nu va fi exclus din discuție nici meciul U Cluj – FCSB, unul extrem de important, câștigat de campioana en-titre, și cu ajutorul căruia „roș-albaștrii” reintră în cărți pentru play-off. De asemenea, exclusivitățile marca FANATIK își vor face, ca de obicei, apariția în discuțiile aprinse. Cristi Coste va intra în direct cu cei mai importanți oameni din fotbalul românesc, care vor oferi telespectatorilor informații și reacții de ultimă oră.

Cum se vede emisiunea Fanatik SuperLiga, marți, 4 noiembrie, ora 10:30

FANATIK SUPERLIGA, emisiunea care dă ora exactă în fotbalul din România, poate fi urmărită LIVE, în exclusivitate, pe FANATIK.RO – în fiecare luni și marți, de la ora 10:30, iar vineri, de la ora 12:00. În plus, ediții speciale sunt difuzate imediat după cele mai importante momente din sportul românesc.

Pentru cei care nu prind transmisia în direct, premiera acestui episod este disponibilă ulterior pe canalul de YouTube FANATIK.RO și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici, în aceeași zi, de la ora 16:30.

Sponsorul principal al emisiunii este SUPERBET, partenerul de tradiție al campionatului României și un nume de referință în lumea sportului. Alături de el, se află și sponsorul premium AQUA CARPATICA, care vă ține în permanență hidratați după cele mai intense dispute din Superligă.

