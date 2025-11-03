Fanatik SuperLiga, marți, 4 noiembrie, ora 10:30. Cristi Coste, ediție incendiară după etapa a 15-a de campionat

ADVERTISEMENT

FANATIK SUPERLIGA, emisiunea care domină peisajul sportiv din România, revine cu o ediție de colecție marți, 4 noiembrie, de la ora 10:30, pe site-ul FANATIK.ro. Cristi Coste va avea, ca de fiecare dată, invitați pe măsură și vă promite un show total.

Fanatik SuperLiga, marți, 4 noiembrie, ora 10:30. Cristi Coste, ediție incendiară după etapa a 15-a

Cristi Coste îi va avea în platoul FANATIK SUPERLIGA pe Sabin Ilie, Andrei Vochin și Bănel Nicoliță. Aceștia precum Dinamo – CFR Cluj sau Craiova – Rapid.

Nu va fi exclus din discuție nici și cu ajutorul căruia „roș-albaștrii” reintră în cărți pentru play-off. De asemenea, exclusivitățile marca FANATIK își vor face, ca de obicei, apariția în discuțiile aprinse. Cristi Coste va intra în direct cu cei mai importanți oameni din fotbalul românesc, care vor oferi telespectatorilor informații și reacții de ultimă oră.

Cum se vede emisiunea Fanatik SuperLiga, marți, 4 noiembrie, ora 10:30

FANATIK SUPERLIGA, emisiunea care dă ora exactă în fotbalul din România, poate fi urmărită LIVE, în exclusivitate, pe FANATIK.RO – în fiecare luni și marți, de la ora 10:30, iar vineri, de la ora 12:00. În plus, ediții speciale sunt difuzate imediat după cele mai importante momente din sportul românesc.

Pentru cei care nu prind transmisia în direct, premiera acestui episod este disponibilă ulterior pe canalul de și pe în aceeași zi, de la ora 16:30.

