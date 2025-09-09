Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Fanatik SuperLiga, miercuri, 10 septembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, ediție specială cu invitați de top după Cipru – România

Fanatik SuperLiga a pregătit o ediție spectaculoasă, miercuri, 10 septembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici va avea alături invitați de marcă după Cipru - România.
FANATIK
09.09.2025 | 20:00
Fanatik SuperLiga miercuri 10 septembrie ora 1030 Horia Ivanovici editie speciala cu invitati de top dupa Cipru Romania
EXCLUSIV FANATIK
Invitați de renume la ediția specială a Fanatik SuperLiga de miercuri, 10 septembrie, de după Cipru - România. Sursă foto: colaj Fanatik

FANATIK SUPERLIGA, emisiunea care a cucerit fanii sportului din România, revine cu o ediție specială miercuri, 10 septembrie, ora 10:30, dedicată meciului Cipru – România, din preliminariile Cupei Mondiale din 2026. Horia Ivanovici va avea, ca de fiecare dată, invitați de marcă, care vor analiza în detaliu toate aspectele.

ADVERTISEMENT

FANATIK SUPERLIGA, miercuri, 10 septembrie, ora 10:30! Horia Ivanovici, ediție specială după Cipru – România

FANATIK SUPERLIGA vine cu o nouă ediție specială de excepție miercuri, 10 septembrie, de la ora 10:30, în care se va discuta despre partida echipei naționale a României de la Nicosia, cu Cipru, din  grupa de calificare la turneul final de anul viitor.

După eșecul categoric înregistrat de ”tricolori” în amicalul cu Canada de pe Arena Națională, invitații de gală vor face o analiză pertinentă a jocului de la Nicosia și vor dezbate pe seama formulei de echipă folosite de Mircea Lucescu. În plus, FANATIK vă va oferi, ca de fiecare dată, super exclusivități.

ADVERTISEMENT

La ediția de miercuri, 10 septembrie a emisiunii FANATIK SUPERLIGA, invitații lui Horia Ivanovici vor fi Dănuț Lupu, Adrian Mutu, Marius Șumudică, Florin Gardoș și Marius Mitran. Pe lângă oaspeții de elită, vor participa telefonic și personalități de renume din fotbalul românesc, care vor da ”cărțile pe față”.

Nu rata FANATIK SUPERLIGA! Cum vezi ediția de miercuri, 10 septembrie

FANATIK SUPERLIGA, cea mai tare emisiune sportivă din România, poate fi urmărită LIVE exclusiv pe site-ul FANATIK.RO, în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 10:30, dar și după cele mai importante evenimente din sportul românesc. Premiera emisiunii este disponibilă mereu pe canalul de YouTube FANATIK.RO și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici, tot în aceleași zile, la ora 17:30.

ADVERTISEMENT
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția...
Digi24.ro
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția eurodeputaților

Sponsorul principal, SUPERBET, care este și sponsorul principal al SuperLigii, este partenerul de renume al emisiunii. De asemenea, emisiunea beneficiază și de sponsorul nostru premium, AQUA CARPATICA, care ne răcorește după meciurile încinse.

ADVERTISEMENT
Donald Trump ”a explodat”: ”Taci! Nu asculți niciodată! De-aia ești de mâna a...
Digisport.ro
Donald Trump ”a explodat”: ”Taci! Nu asculți niciodată! De-aia ești de mâna a doua”

Nu uitați să dați LIKE, SHARE și SUBSCRIBE pentru a fi la curent cu cele mai recente evenimente sportive, cele mai interesante declarații și informații exclusive oferite de FANATIK SUPERLIGA.

De ce nu a titularizat Mircea Lucescu niciun jucător de la FCSB contra...
Fanatik
De ce nu a titularizat Mircea Lucescu niciun jucător de la FCSB contra Canadei? Răspunsul lui Laurențiu Reghecampf
Dani Coman, sfat prețios pentru Horațiu Moldovan după gafa impardonabilă: „Îmi amintește de...
Fanatik
Dani Coman, sfat prețios pentru Horațiu Moldovan după gafa impardonabilă: „Îmi amintește de perioada mea la Rapid”
Laurențiu Reghecampf a explicat de ce nu poate lua fotbaliști români în Sudan....
Fanatik
Laurențiu Reghecampf a explicat de ce nu poate lua fotbaliști români în Sudan. Cum s-a adaptat antrenorul în Africa și cu ce probleme se confruntă în prezent
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Fostul președinte din Liga 1 a izbucnit la adresa lui Mircea Lucescu: 'Ai...
iamsport.ro
Fostul președinte din Liga 1 a izbucnit la adresa lui Mircea Lucescu: 'Ai 80 de ani, stai acasă, să nu distrugi statuia care ești deja! Burleanu îl dădea afară dacă era profesionist'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!