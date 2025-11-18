Fanatik SuperLiga, miercuri, 19 noiembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, ediție specială alături de invitați de top, după România – San Marino

Sport

FANATIK
18.11.2025 | 20:11
EXCLUSIV FANATIK
FANATIK SUPERLIGA, emisiunea la care se uită iubitorii de sport, revine miercuri, 19 noiembrie, de la ora 10:30, cu o ediție specială, axată în principal pe echipa națională a României, după finalizarea grupei de calificare la Campionatul Mondial din 2026.

Horia Ivanovici și invitații săi te așteaptă la FANATIK SUPERLIGA miercuri, 19 noiembrie, începând cu ora 10:30. Moderatorul și analiștii emisiunii, Marius Șumudică, Florin Gardoș și Marius Mitran vor întoarce pe toate părțile situația României după finalizarea grupei preliminare pentru Campionatul Mondial din 2026.

Analize pertinente, detalii neștiute și informații exclusive pot fi găsite la FANATIK SUPERLIGA, emisiune transmisă în direct și în exclusivitate pe site-ul FANATIK.ro, chiar pe pagina de start. Tot ce trebuie să faci este să dai click pe video playerul dedicat emisiunii și să o urmărești.

După ce au pierdut la Zenica, în fața Bosniei, „tricolorii” se pregătesc de barajul din luna martie, iar meciul cu San Marino nu poate fi decât unul de pregătire, deoarece nu mai are nicio miză reală. Toate traseele posibile ale echipei naționale la baraj se vor discuta la FANATIK SUPERLIGA. Nu pierde o ediție specială!

Cum poți vedea LIVE emisiunea Fanatik SuperLiga, miercuri, 19 noiembrie, ora 10:30. Când are loc premiera

FANATIK SUPERLIGA, emisiunea în care spectacolul este la el acasă, se vede în direct și în exclusivitate pe FANATIK.ro, pe pagina de start, în player-ul video dedicat. Ediția specială de miercuri, 19 noiembrie, începe la ora 10:30 și va fi dedicată naționalei României.

Dacă ai ratat transmisiunea live, abonează-te la YouTube FANATIK RO și la pagina de Facebook Horia Ivanovici și vei primi notificare când începe premiera show-ului. Pentru ediția de miercuri, 19 noiembrie, premiera va avea loc la ora 17:30, atât pe canalul de YouTube, cât și pe pagina de Facebook menționate.

LIKE, SHARE și SUBSCRIBE ca să fii tot timpul la curent cu cele mai importante evenimente sportive, cu cele mai interesante analize și declarații, dar și cu informații exclusive oferite la FANATIK SUPERLIGA. 

