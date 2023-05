Fanatik SuperLiga, miercuri, 31 mai! Ioana Cosma, cu ochii pe CFR Cluj – FC U Craiova 1948 cu invitații Andrei Vochin, Vivi Răchită, Florin Manea și Dan Chilom. Cum puteți vedea emisiunea

FANATIK SUPERLIGA bifează o nouă ediție incendiară, miercuri, 31 mai, de la ora 10:30, în exclusivitate pe FANATIK.RO! Ioana Cosma vă invită „Să facem show!” cu prefața din barajul pentru calificarea în preliminariile Conference League.

Fanatik SuperLiga, miercuri, 31 mai! Ioana Cosma, cu ochii pe CFR Cluj – FC U Craiova 1948 alături de invitații Andrei Vochin, Vivi Răchită, Florin Manea și Dan Chilom

Dacă e miercuri, e timpul „Să facem show” la o nouă ediție a emisiunii FANATIK SUPERLIGA. Pregătiți-vă telefoanele, tabletele sau laptopurile, asigurați-vă că aveți o conexiune bună la internet și fiți gata să aflați de la moderatorul Ioana Cosma și de la invitații săi cele mai noi și mai tari informații din fotbalul românesc.

ADVERTISEMENT

FANATIK SUPERLIGA unește în cel mai virulent show pe teme fotbalistice pe cei mai virulenți invitați din lumea virulentă a Sportului Rege de pe virulentele stadioane românești pentru a dezbate tot ce se întâmplă pe plaiuri mioritice.

Săptămâna continuă în forță la FANATIK SUPERLIGA cu cele mai tari reacții între turul și returul barajului de promovare/menținere în SuperLiga. UTA Arad a călcat strâmb la Buzău cu Gloria, scor 0-0, în timp ce , scor 6-1.

FANATIK SUPERLIGA

ADVERTISEMENT

Toate privirile vor fi ațintite către duelul pentru Europa dintre CFR Cluj – FC U Craiova 1948. Ioana Cosma alături de invitații Andrei Vochin, Vivi Răchită, Florin Manea și Dan Chilom vor detalia pe larg toate informațiile înaintea partidei din Gruia care va avea loc joi, 1 iunie, de la ora 20:30.

FANATIK SUPERLIGA, cea mai importantă emisiune sportivă din mass-media în România, are parteneri de top. Sponsorul principal al emisiunii este SUPERBET, sponsor, totodată, și al SuperLigii. Iar AQUA CARPATICA, sponsorul Premium al emisiunii, menține în formă atât telespectatorii, cât și… invitații lui Horia Ivanovici.

ADVERTISEMENT

Pașii pe care trebuie să-i urmați ca să vedeți FANATIK SUPERLIGA oricând vreți voi!

Nu uitați: puteți urmări FANATIK SUPERLIGA în fiecare săptămână de luni până vineri, începând de la ora 10:30, pe toate căile de comunicare ”fanatice” de pe mediile sociale, de la site-ul FANATIK la canalul de YouTube FANATIK, de la pagina de Facebook Horia Ivanovici la contul FANATIK de pe Tik-Tok. Horia Ivanovici vă invită ”Să facem show!” în zilele de luni, marți și vineri, în timp ce Ioana Cosma va face spectacol în fiecare miercuri și joi.

Pașii pe care trebuie să-i urmați ca să puteți vedea FANATIK SUPERLIGA :

Deschideți youtube (pe telefon, pe televizor, pe tabletă etc); Căutați (scrieți în bara de căutare) „fanatik.ro”; Dați click pe sigla „fanatik.ro”; Pentru notificare când postăm noutăți, dați click pe clopoțel

ADVERTISEMENT

Unde puteți urmări FANATIK SUPERLIGA :

Pe site-ul fanatik.ro;

Pe – dați LIKE si SUBSCRIBE la notificări; pentru a fi notificați când începe emisiunea (atenție: trebuie să fiți logați cu contul personal de youtube pentru a o putea viziona);

Pe – dați LIKE și FOLLOW pentru a fi notificați când începe emisiunea;

Pe – dați LIKE și FOLLOW pentru a fi notificați când începe emisiunea

Pe

ADVERTISEMENT

Așadar, în fiecare săptămână luni, marți și vineri cu Horia Ivanovici, dar și miercuri și joi în compania Ioanei Cosma, pe toate canalele mass-media marca FANATIK – site, facebook, youtube, Tik Tok – puteți savura analiza etapei, dar nu numai!

FANATIK SUPERLIGA se vede pe orice dispozitiv conectat la internet, tabletă, laptop sau chiar telefon mobil. Asigurați-vă că există o conexiune bună și un loc cât mai confortabil, show-ul este garantat! De luni până vineri începând cu ora 10:30, de fiecare dată o nouă ediție de colecție. Emisiunea poate fi urmărită pe site-ul FANATIK, pe canalul de YouTube FANATIK, pe pagina de Facebook FANATIK sau pe pagina de Facebook Horia Ivanovici sau pe contul FANATIK de Tik-Tok.