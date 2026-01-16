Fanatik SuperLiga, sâmbătă, 17 ianuarie 2026, ora 13:30. Horia Ivanovici, spectacol alături de invitați de top după FC Argeș – FCSB

ADVERTISEMENT

FANATIK SUPERLIGA revine cu o sâmbătă, 17 ianuarie, de la ora 13:30. Horia Ivanovici are, ca de obicei, invitați de colecție, care spun lucrurilor pe nume și oferă cele mai tari reacții despre evenimentele importante din fotbalul românesc și nu numai.

Ediția de sâmbătă de FANATIK SUPERLIGA va fi una incendiară, în care discutăm despre prima partidă oficială din SuperLiga din 2026, dintre . Invitații lui Horia Ivanovici vor fi Valeriu Răchită, Marian Aliuță și Super Gigi, tipsterul a cărui culoare preferată este verdele, iar cei 3 promit să facă un spectacol care să fie perfect pentru noul an.

Ca de obicei, toate detaliile picante, fazele controversate și momentele decisive nu ne scapă. Lupta pentru play-off după confruntarea de la Mioveni s-a încins și mai tare, iar etapa din SuperLiga continuă și promite dueluri care mai de care mai interesante, care au implicații și pentru primul loc, cât și pentru evitarea retrogradării.

Comentăm și cele mai importante zvonuri despre transferuri, ce jucători ar mai putea ajunge și pleca din campionatul României, însă nu ne scapă nici subiectele tari din afara întrecerii interne, mai ales că în acest an avem și Cupa Mondială din Statele Unite, Canada și Mexic, iar România urmează să joace un baraj de calificare contra Turciei.

Cum puteți urmări emisiunea Fanatik Superliga

FANATIK SUPERLIGA este punctul de întâlnire al dezbaterilor care contează în sportul românesc, iar show-ul poate fi urmărit în direct, exclusiv pe FANATIK.ro. Emisiunea este difuzată în fiecare luni, marți și vineri, dar și imediat după cele mai importante evenimente din fotbalul și sportul autohton.

Ediția de sâmbătă, 17 ianuarie, va avea premiera în aceeași zi, de la ora 20:00, și va fi disponibilă pe canalul de , precum și pe pagina de Facebook a lui Horia Ivanovici.

Emisiunea beneficiază de sprijinul SUPERBET, sponsor principal și susținător al Superligii, un partener de elită care se află constant alături de proiect. De asemenea, FANATIK SUPERLIGA este susținută și de AQUA CARPATICA, brand premium care completează perfect spectacolul sportiv de după meciuri intense.