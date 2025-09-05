Fanatik SuperLiga, sâmbătă, 6 septembrie, ora 10:30. Cristi Coste, ediție specială cu invitați de top după România – Canada

Cristi Coste vine cu o ediție specială de FANATIK SUPERLIGA, sâmbătă, 6 septembrie, de la ora 10:30. Emisiunea poate fi urmărită în exclusivitate pe site-ul FANATIK.RO, subiectul principal fiind meciul amical România – Canada.

FANATIK SUPERLIGA vine cu o ediție specială de excepție sâmbătă, 6 septembrie, de la ora 10:30, în care se va discuta despre .

Invitații de gală își vor expune părerile pertinente și avizate despre întâlnirea de pe Arena Națională, vor analiza la sânge jocul ”tricolorilor” și vor dezbate pe seama . În plus, FANATIK vă va oferi, ca de fiecare dată, super exclusivități.

La ediția de sâmbătă, 6 septembrie a emisiunii FANATIK SUPERLIGA, invitații lui Cristi Coste vor fi Laurențiu Reghecampf, Andrei Vochin, Marius Șumudică, Vivi Răchită și Robert Niță. Pe lângă oaspeții de elită, vor participa telefonic și personalități de renume din fotbalul românesc, care vor da ”cărțile pe față”.

Nu rata FANATIK SUPERLIGA ! Cum vezi ediția de sâmbătă, 6 septembrie

FANATIK SUPERLIGA, cea mai tare emisiune sportivă din România, poate fi urmărită LIVE exclusiv pe site-ul FANATIK.RO, în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 10:30, dar și după cele mai importante evenimente din sportul românesc. Premiera emisiunii este disponibilă mereu pe canalul de și pe pagina de Facebook , tot în aceleași zile, la ora 17:30.

