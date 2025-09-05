Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Fanatik SuperLiga, sâmbătă, 6 septembrie, ora 10:30. Cristi Coste, ediție specială cu invitați de top după România – Canada

Fanatik SuperLiga a pregătit o ediție spectaculoasă, sâmbătă, 6 septembrie, ora 10:30. Cristi Coste va avea alături invitați de marcă, după România - Canada.
FANATIK
05.09.2025 | 17:35
Fanatik SuperLiga sambata 6 septembrie ora 1030 Cristi Coste editie speciala cu invitati de top dupa Romania Canada
EXCLUSIV FANATIK
Sâmbătă, 6 septembrie, va avea loc o ediție specială de Fanatik SuperLiga, după meciul amical România - Canada. Sursă foto: colaj Fanatik

Cristi Coste vine cu o ediție specială de FANATIK SUPERLIGA, sâmbătă, 6 septembrie, de la ora 10:30. Emisiunea poate fi urmărită în exclusivitate pe site-ul FANATIK.RO, subiectul principal fiind meciul amical România – Canada.

FANATIK SUPERLIGA, sâmbătă, 6 septembrie, ora 10:30! Cristi Coste, ediție incendiară după România – Canada

FANATIK SUPERLIGA vine cu o ediție specială de excepție sâmbătă, 6 septembrie, de la ora 10:30, în care se va discuta despre prestația echipei naționale a României în amicalul susținut împotriva Canadei.

Invitații de gală își vor expune părerile pertinente și avizate despre întâlnirea de pe Arena Națională, vor analiza la sânge jocul ”tricolorilor” și vor dezbate pe seama formulei de echipă folosite de Mircea Lucescu. În plus, FANATIK vă va oferi, ca de fiecare dată, super exclusivități.

La ediția de sâmbătă, 6 septembrie a emisiunii FANATIK SUPERLIGA, invitații lui Cristi Coste vor fi Laurențiu Reghecampf, Andrei Vochin, Marius Șumudică, Vivi Răchită și Robert Niță. Pe lângă oaspeții de elită, vor participa telefonic și personalități de renume din fotbalul românesc, care vor da ”cărțile pe față”.

Nu rata FANATIK SUPERLIGA! Cum vezi ediția de sâmbătă, 6 septembrie

FANATIK SUPERLIGA, cea mai tare emisiune sportivă din România, poate fi urmărită LIVE exclusiv pe site-ul FANATIK.RO, în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 10:30, dar și după cele mai importante evenimente din sportul românesc. Premiera emisiunii este disponibilă mereu pe canalul de YouTube FANATIK.RO și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici, tot în aceleași zile, la ora 17:30.

Sponsorul principal, SUPERBET, care este și sponsorul principal al SuperLigii, este partenerul de renume al emisiunii. De asemenea, emisiunea beneficiază și de sponsorul nostru premium, AQUA CARPATICA, care ne răcorește după meciurile încinse.

Nu uitați să dați LIKE, SHARE și SUBSCRIBE pentru a fi la curent cu cele mai recente evenimente sportive, cele mai interesante declarații și informații exclusive oferite de FANATIK SUPERLIGA.

