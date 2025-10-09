Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Fanatik SuperLiga, vineri, 10 octombrie, ora 12:00. Cristi Coste face spectacol cu super invitați după România – Moldova

Fanatik SuperLiga vine cu o nouă ediție de colecție vineri, 10 octombrie, ora 12:00. Cristi Coste îi are alături pe Marian Aliuță, Valeriu Răchită și SuperGigi
Cristian Măciucă
09.10.2025 | 19:30
Fanatik SuperLiga vineri 10 octombrie ora 1200 Cristi Coste face spectacol cu super invitati dupa Romania Moldova
EXCLUSIV FANATIK
Fanatik SuperLiga, vineri, 10 octombrie, ora 12:00. Cristi Coste face spectacol cu super invitați după România - Moldova. FOTO: Fanatik

FANATIK SUPERLIGA se întoarce cu un super show. Emisiunea dedicată echipei naționale a României începe vineri, 10 octombrie, de la ora 12:00, pe site-ul FANATIK.RO. Gazda emisiunii va fi celebrul jurnalist Cristi Coste.

ADVERTISEMENT

Fanatik SuperLiga, vineri, 10 octombrie, ora 12:00. Cristi Coste, show incendiar după România – Moldova

Moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA îi va avea în platou pe Marian Aliuță, Valeriu Răchită și SuperGigi. Aceștia vor analiza în detaliu amicalul dintre România și Republica Moldova. Nu vor lipsi, însă, nici intervențiile telefonice și exclusivitățile marca FANATIK.

Invitații lui Cristi Coste vor pune lupa pe meciul de verificare de pe Arena Națională, dar mai ales pe ceea ce îi așteaptă pe „tricolori”. Dumică, 12 octombrie, echipa națională a României va avea partida cu Austria, una de totul sau nimic în preliminariile Campionatului Mondial din 2026. 

ADVERTISEMENT

Cum puteți urmări emisiunea Fanatik SuperLiga, vineri, 10 octombrie, ora 12:00

FANATIK SUPERLIGA, cea mai spectaculoasă emisiune dedicată fotbalului românesc, poate fi urmărită LIVE exclusiv pe FANATIK.RO, în fiecare luni și marți, de la ora 10:30, și vineri, de la ora 12:00. Premiera emisiunii este disponibilă mereu pe canalul de YouTube FANATIK.RO și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici, tot în aceleași zile, la ora 17:30.

De fiecare dată când are loc un eveniment major în sportul românesc, Horia Ivanovici sau Cristi Coste revin în platou cu invitați de top, plini de energie și gata de analiză.

ADVERTISEMENT
Ce va face România dacă Rusia atacă Republica Moldova. Anunțul șefului armatei, Gheorghiță...
Digi24.ro
Ce va face România dacă Rusia atacă Republica Moldova. Anunțul șefului armatei, Gheorghiță Vlad

Partenerul principal al emisiunii este SUPERBET – sponsorul oficial al SuperLigii României și un nume de referință în lumea sportului. De asemenea, FANATIK SUPERLIGA se bucură de sprijinul sponsorului premium AQUA CARPATICA, care aduce mereu prospețime după meciurile tensionate și discuțiile aprinse din platou.

ADVERTISEMENT
Cum arată Rafael Nadal, la 10 luni de la retragere. ”Avalanșă” de reacții...
Digisport.ro
Cum arată Rafael Nadal, la 10 luni de la retragere. ”Avalanșă” de reacții după o poză: ”Ce Dumnezeu s-a întâmplat cu el?”

Nu uitați să dați LIKESHARE și SUBSCRIBE pentru a fi la curent cu cele mai recente evenimente sportive, cele mai interesante declarații și informații exclusive oferite de FANATIK SUPERLIGA.

Când revine pe teren, de fapt, cel mai scump transfer al Rapidului. “A...
Fanatik
Când revine pe teren, de fapt, cel mai scump transfer al Rapidului. “A fost cea mai urâtă accidentare!”
Marius Şumudică anunţă colapsul pentru campioana României. “FCSB va ieşi rapid din cupele...
Fanatik
Marius Şumudică anunţă colapsul pentru campioana României. “FCSB va ieşi rapid din cupele europene!”
Gigi Becali i-a decis soarta jucătorului adus cu surle și trâmbițe la FCSB:...
Fanatik
Gigi Becali i-a decis soarta jucătorului adus cu surle și trâmbițe la FCSB: „Face ravagii sau îl dau cadou”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
O româncă s-a stabilit în Turcia și a rămas uluită: 'Este primul lucru...
iamsport.ro
O româncă s-a stabilit în Turcia și a rămas uluită: 'Este primul lucru pe care-l aud'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!