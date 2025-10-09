Fanatik SuperLiga, vineri, 10 octombrie, ora 12:00. Cristi Coste face spectacol cu super invitați după România – Moldova

FANATIK SUPERLIGA se întoarce cu un super show. Emisiunea dedicată echipei naționale a României începe vineri, 10 octombrie, de la ora 12:00, pe site-ul . Gazda emisiunii va fi celebrul jurnalist Cristi Coste.

Fanatik SuperLiga, vineri, 10 octombrie, ora 12:00. Cristi Coste, show incendiar după România – Moldova

Moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA îi va avea în platou pe Marian Aliuță, Valeriu Răchită și SuperGigi. Aceștia vor analiza în detaliu Nu vor lipsi, însă, nici intervențiile telefonice și exclusivitățile marca FANATIK.

Invitații lui Cristi Coste vor pune lupa pe meciul de verificare de pe Arena Națională, dar mai ales pe ceea ce îi așteaptă pe „tricolori”. Dumică, 12 octombrie, echipa națională a

Cum puteți urmări emisiunea Fanatik SuperLiga, vineri, 10 octombrie, ora 12:00

FANATIK SUPERLIGA, cea mai spectaculoasă emisiune dedicată fotbalului românesc, poate fi urmărită LIVE exclusiv pe FANATIK.RO, în fiecare luni și marți, de la ora 10:30, și vineri, de la ora 12:00. Premiera emisiunii este disponibilă mereu pe canalul de și pe , tot în aceleași zile, la ora 17:30.

De fiecare dată când are loc un eveniment major în sportul românesc, Horia Ivanovici sau Cristi Coste revin în platou cu invitați de top, plini de energie și gata de analiză.

Partenerul principal al emisiunii este SUPERBET – sponsorul oficial al SuperLigii României și un nume de referință în lumea sportului. De asemenea, FANATIK SUPERLIGA se bucură de sprijinul sponsorului premium AQUA CARPATICA, care aduce mereu prospețime după meciurile tensionate și discuțiile aprinse din platou.

