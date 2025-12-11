Fanatik SuperLiga, vineri, 12 decembrie, ora 12:00. Horia Ivanovici, spectacol cu invitați de top după cupele europene

ADVERTISEMENT

FANATIK SUPERLIGA, emisiunea la care se uită iubitorii de sport, revine vineri, 12 decembrie, de la ora 12:00, cu o ediție spectaculoasă, axată în principal pe meciurile jucate de FCSB și Universitatea Craiova în cupele europene.

Fanatik SuperLiga, vineri, 12 decembrie, ora 12:00. Horia Ivanovici, supershow după cupele europene

Horia Ivanovici și invitații săi te așteaptă la FANATIK SUPERLIGA vineri, 12 decembrie, începând cu ora 12:00. Moderatorul și analiștii emisiunii, Adrian Mutu, Marius Șumudică, Florin Gardoș și Marius Mitran, vor întoarce pe toate părțile partidele susținute de formațiile noastre în cupele europene.

Întâlnirile , din etapa a 6-a a grupei unice din Europa League, și , din runda cu numărul 5 din Conference League, vor fi întoarse pe toate părțile. În plus, invitații vor stabili ce șanse de calificare mai au echipele românești.

Analize pertinente, detalii neștiute și informații exclusive poți vedea la FANATIK SUPERLIGA, emisiune transmisă în direct și în exclusivitate pe site-ul FANATIK.ro. De asemenea, exclusivitățile marca FANATIK își vor face, ca de obicei, apariția. Horia Ivanovici va intra în direct cu cei mai importanți oameni din fotbalul românesc, care vor oferi telespectatorilor informații și reacții de ultimă oră.

Cum puteți urmări emisiunea Fanatik SuperLiga

FANATIK SUPERLIGA, emisiunea de referință a sportului românesc, poate fi urmărită LIVE, exclusiv pe FANATIK.RO, în fiecare luni, marți și vineri, dar și după cele mai importante momente din fotbalul și sportul autohton. Premiera ediției de vineri, 12 decembrie, va fi disponibilă pe canalul de , precum și pe pagina de , în aceeași zi, de la ora 17:30.

Sponsorul principal, SUPERBET, care susține și SuperLiga, este partenerul de prestigiu al emisiunii. Totodată, show-ul se bucură și de sprijinul sponsorului nostru de top, AQUA CARPATICA, care ne oferă răcoare după meciurile spectaculoase.

