Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Fanatik SuperLiga, vineri, 12 septembrie, ora 12:00. Cristi Coste, spectacol cu invitați de top înainte de reluarea SuperLigii

Fanatik SuperLiga a pregătit o ediție spectaculoasă, vineri, 12 septembrie, ora 12:00. Cristi Coste va avea alături invitați de marcă înainte de noua etapă din campionat.
FANATIK
11.09.2025 | 19:45
Fanatik SuperLiga vineri 12 septembrie ora 1200 Cristi Coste spectacol cu invitati de top inainte de reluarea SuperLigii
EXCLUSIV FANATIK
Fanatik SuperLiga, vineri, 12 septembrie, ora 10:30. Cristi Coste, ediție specială înainte de etapa a 9-a. Sursă foto: Colaj Fanatik

Cristi Coste vine cu o ediție specială de FANATIK SUPERLIGA, vineri, 12 septembrie, de la ora 12:00. Emisiunea poate fi urmărită în exclusivitate pe site-ul FANATIK.RO, subiectul principal fiind etapa a 9-a din campionatul intern.

ADVERTISEMENT

Fanatik SuperLiga, vineri, 12 septembrie, ora 12:00! Cristi Coste, ediție de top înainte de etapa a 9-a

FANATIK SUPERLIGA vine cu o ediție de excepție vineri, 12 septembrie, de la ora 12:00, în care se vor prefața meciurile de gală pe care campionatul intern ni le oferă în etapa a 9-a.

Invitații de gală își vor expune părerile pertinente și avizate despre duelurile cele mai importante din etapa a 9-a din SuperLiga, vor analiza la sânge cele mai bune formații din campionatul nostru și vor dezbate lupta la titlu. În plus, FANATIK vă va oferi, ca de fiecare dată, super exclusivități.

ADVERTISEMENT

La ediția de vineri, 12 septembrie a emisiunii FANATIK SUPERLIGA, invitații lui Cristi Coste vor fi Bănel Nicoliță, Robert Niță și Sabin Ilie. Pe lângă oaspeții de elită, vor participa telefonic și personalități de renume din fotbalul românesc, care vor da ”cărțile pe față”. La finalul show-ului marca FANATIK, Super-Gigi va oferi cele mai bune pronosticuri pentru runda ce bate la ușă.

Nu rata Fanatik SuperLiga! Cum vezi ediția de vineri, 12 septembrie

FANATIK SUPERLIGA, cea mai tare emisiune sportivă din România, poate fi urmărită LIVE exclusiv pe site-ul FANATIK.RO, în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 10:30, dar și după cele mai importante evenimente din sportul românesc. Premiera emisiunii este disponibilă mereu pe canalul de YouTube FANATIK.RO și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici, tot în aceleași zile, la ora 17:30.

ADVERTISEMENT
Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa și Trump: Nu fac niciun pas înapoi....
Digi24.ro
Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa și Trump: Nu fac niciun pas înapoi. Cum încearcă Moscova să forțeze Kievul să renunțe la luptă

Sponsorul principal, SUPERBET, care este și sponsorul principal al SuperLigii, este partenerul de renume al emisiunii. De asemenea, emisiunea beneficiază și de sponsorul nostru premium, AQUA CARPATICA, care ne răcorește după meciurile încinse.

ADVERTISEMENT
Fără milă! Și-a făcut praf fostul antrenor:
Digisport.ro
Fără milă! Și-a făcut praf fostul antrenor: "Un incompetent. A ținut-o din rateu în rateu"

Nu uitați să dați LIKESHARE și SUBSCRIBE pentru a fi la curent cu cele mai recente evenimente sportive, cele mai interesante declarații și informații exclusive oferite de FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali a dezvăluit cine l-a convins să nu-l dea afară pe Chiricheș...
Fanatik
Gigi Becali a dezvăluit cine l-a convins să nu-l dea afară pe Chiricheș de la FCSB
Mircea Lucescu, detalii de ultimă oră despre ce urmează la echipa națională! Exclusiv
Fanatik
Mircea Lucescu, detalii de ultimă oră despre ce urmează la echipa națională! Exclusiv
Strategia pe care Adi Mutu o vede la naționala României: „Eu asta aș...
Fanatik
Strategia pe care Adi Mutu o vede la naționala României: „Eu asta aș face”. Care este titularul pe care-l vede „retras”!
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Peste Hagi! Stelea: 'El e cel mai complet jucător pe care l-am văzut...
iamsport.ro
Peste Hagi! Stelea: 'El e cel mai complet jucător pe care l-am văzut vreodată! Rar mi-a fost dat să văd așa ceva'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!