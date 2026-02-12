Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Fanatik SuperLiga, vineri, 13 februarie, ora 13:30. Cristi Coste, ediție de colecție după Universitatea Craiova – FCSB și FC Hermannstadt – Dinamo

Fanatik Superliga vine cu o nouă ediție de colecție, vineri, 13 februarie, ora 13:30. Cristi Coste îi va avea invitați în platou pe Marius Mitran, Sabin Ilie și Super-Gigi.
FANATIK
12.02.2026 | 19:30
Fanatik SuperLiga vineri 13 februarie ora 1330 Cristi Coste editie de colectie dupa Universitatea Craiova FCSB si FC Hermannstadt Dinamo
EXCLUSIV FANATIK
Marius Mitran, Sabin Ilie și Super-Gigi, invitații lui Cristi Coste la ediția de vineri, 13 februarie, a emisiunii Fanatik SuperLiga. Sursă foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

FANATIK SUPERLIGA, emisiunea la care se uită iubitorii de sport, revine vineri, 13 februarie, de la ora 13:30, cu o ediție spectaculoasă, axată pe meciurile Universitatea Craiova – FCSB și FC Hermannstadt – Dinamo, dar în care se va discuta și despre celelalte partide disputate în Cupa României.

Fanatik SuperLiga, vineri, 13 februarie, ora 13:30. Toate reacțiile după U Craiova – FCSB și FC Hermannstadt – Dinamo

Horia Ivanovici și invitații săi te așteaptă la FANATIK SUPERLIGA vineri, 13 februarie, începând cu ora 13:30. Moderatorul și analiștii emisiunii, Marius Mitran, Sabin Ilie și Super-Gigi., vor dezbate cele mai tari momente ale întâlnirilor U Craiova – FCSB și FC Hermannstadt – Dinamo, din ultima etapă a grupelor Cupei României.

ADVERTISEMENT

Analize pertinente, detalii neștiute și informații exclusive pot fi găsite la FANATIK SUPERLIGA, emisiune transmisă în direct și în exclusivitate pe site-ul FANATIK, chiar pe pagina de start. Iar personaje importante din fotbalul românesc vor interveni telefonic și vor comenta tot ce se întâmplă important în SuperLiga, iar în acest caz în Cupa României. Totodată se va discuta și despre tragerea la sorți din UEFA Nations League.

Ca de obicei, toate detaliile picante, fazele controversate și momentele decisive vor fi aduse pe tapet. În plus, la FANATIK SUPERLIGA veți putea asculta toate reacțiile de după ultimele meciuri din grupele Cupei României, din taberele celor de la Craiova, FCSB sau Dinamo.

ADVERTISEMENT
„Răspunsul NATO va fi devastator”. Rutte spune ce se va întâmpla în cazul...
Digi24.ro
„Răspunsul NATO va fi devastator”. Rutte spune ce se va întâmpla în cazul unui război cu Rusia

Cum puteți urmări emisiunea Fanatik SuperLiga

FANATIK SUPERLIGA este punctul de întâlnire al dezbaterilor care contează în sportul românesc, iar show-ul poate fi urmărit în direct, exclusiv pe FANATIK. Emisiunea este difuzată în fiecare luni, marți și vineri, dar și imediat după cele mai importante evenimente din fotbalul și sportul autohton.

ADVERTISEMENT
A făcut anunțul în privința Rusiei, după declarațiile care au scandalizat Europa: ”Poziția...
Digisport.ro
A făcut anunțul în privința Rusiei, după declarațiile care au scandalizat Europa: ”Poziția noastră e clară”

Ediția de vineri, 13 februarie, va avea premiera în aceeași zi, de la ora 20:00, și va fi disponibilă pe canalul de YouTube FANATIK.ro, precum și pe pagina de Facebook a lui Horia Ivanovici.

Emisiunea beneficiază de sprijinul SUPERBET, sponsor principal și susținător al SuperLigii, un partener de elită care se află constant alături de proiect. De asemenea, FANATIK SUPERLIGA este susținută și de AQUA CARPATICA, brand premium care completează perfect spectacolul sportiv de după meciuri intense și ne menține hidratați constant.

ADVERTISEMENT
Mario Felgueiras, despre dubla Universitatea Craiova – FCSB: “Vreau să eliminăm rivala din...
Fanatik
Mario Felgueiras, despre dubla Universitatea Craiova – FCSB: “Vreau să eliminăm rivala din Cupă!”. Ce plan au oltenii pentru meciul din SuperLiga
Calculele de play-off ale lui Adi Mutu cu 4 etape înainte de finalul...
Fanatik
Calculele de play-off ale lui Adi Mutu cu 4 etape înainte de finalul sezonului regular. Unde vede FCSB. Exclusiv
Ce suspendări vor primi Andrei Cordea şi Cristiano Bergodi după bătaia din meciul...
Fanatik
Ce suspendări vor primi Andrei Cordea şi Cristiano Bergodi după bătaia din meciul CFR Cluj – U Cluj. Verdictul lui Cristi Balaj
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Ion Țiriac a fost lăsat baltă de ziua lui: 'Prostule, fii atent...'
iamsport.ro
Ion Țiriac a fost lăsat baltă de ziua lui: 'Prostule, fii atent...'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!