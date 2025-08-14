Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Fanatik SuperLiga, vineri, 15 august, ora 12:00. Horia Ivanovici, invitați de top într-o ediție specială dedicată cupelor europene

Fanatik SuperLiga programează o nouă ediție de foc vineri, 15 august, ora 12:00. Horia Ivanovici are invitați de calibru după meciurile din cupele europene.
Cristian Măciucă
14.08.2025 | 19:00
Fanatik SuperLiga vineri 15 august ora 1200 Horia Ivanovici invitati de top intro editie speciala dedicata cupelor europene
EXCLUSIV FANATIK
Fanatik SuperLiga, vineri, 15 august, ora 12:00. Horia Ivanovici, invitați de top într-o ediție specială dedicată cupelor europene. FOTO: Fanatik

FANATIK SUPERLIGA vine cu o nouă ediție vineri, 15 august, de la ora 12:00. Horia Ivanovici vă invită la un show incendair cu cei mai tari invitați după întâlnirile echipelor românești din a doua manșă a turului 3 preliminar din Europa League și Conference League.

ADVERTISEMENT

Fanatik SuperLiga, vineri, 15 august, ora 12:00. Horia Ivanovici, invitați de topă după cupele europene

O nouă ediție de top a emisiunii FANATIK SUPERLIGA va așteaptă vineri, 15 august, de la ora 12:00, în care Horia Ivanovici și invitații săi vor pune lupa pe meciurile avute de cele trei echipe românești, FCSB, Universitatea Craiova și CFR Cluj, în cupele europene.

Horia Ivanovici va avea invitați pe măsură la această ediție specială. Adrian Ilie, Marius Șumudică, Laurențiu Reghecampf și Andrei Vochin vor face analiza întâlnirilor din cupele europene și vor evalua șansele României de a avea echipe pe tabloul principal.

ADVERTISEMENT

După ce vor despica firul în patru în cea ce privește jocurile europene, directorul FANATIK și invitați săi de top vor trece la o avancronică a partidelor care ne așteaptă în acest weekend, în etapa a 6-a din SuperLiga, care are cap de afiș derby-ul Rapid – FCSB. La final, final va veni SuperGigi va aduce cele mai interesante cote la pariuri.

FANATIK vă pregătește, ca de obicei, super exclusivități! Nu ratați premiera emisiunii pe Facebook și YouTube, de la ora 17:30, unde Horia Ivanovici și invitații săi vor aduce cele mai interesante reacții, comentarii și analize după meciurile echipelor românești din UEFA Conference League și UEFA Europa League.

ADVERTISEMENT
Reacția Melaniei după ce fiul lui Joe Biden a susținut că i-a fost...
Digi24.ro
Reacția Melaniei după ce fiul lui Joe Biden a susținut că i-a fost prezentată lui Trump de către delincventul sexual Epstein

Cum poate fi urmărită emisiunea Fanatik SuperLiga, vineri, 15 august, ora 12:00

FANATIK SUPERLIGA, show-ul sportiv numărul 1 din România, poate fi urmărită LIVE exclusiv pe site-ul FANATIK.RO, în fiecare luni și marți, de la ora 10:30, respectiv vineri, de la ora 12:00, dar și după cele mai importante evenimente din sportul românesc. Premiera emisiunii este disponibilă mereu pe canalul de YouTube FANATIK.RO și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici, tot în aceleași zile, la ora 17:30.

ADVERTISEMENT
52.000.000€ pentru Dan Șucu
Digisport.ro
52.000.000€ pentru Dan Șucu

Sponsorul principal, SUPERBET, care este și sponsorul principal al campionatului României, este partenerul de renume al emisiunii. De asemenea, emisiunea beneficiază și de sponsorul nostru premium, AQUA CARPATICA, care ne răcorește după meciurile încinse.

ADVERTISEMENT

Nu uitați să dați LIKESHARE și SUBSCRIBE pentru a fi la curent cu cele mai recente evenimente sportive, cele mai interesante declarații și informații exclusive oferite de FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali, pus la zid pentru haosul de la FCSB: “E o harababură...
Fanatik
Gigi Becali, pus la zid pentru haosul de la FCSB: “E o harababură tactică! Îşi distruge singur casa”
Edi Iordănescu, explicaţii pentru startul dezastruos de la FCSB: „Factorul mental este decisiv!”
Fanatik
Edi Iordănescu, explicaţii pentru startul dezastruos de la FCSB: „Factorul mental este decisiv!”
Gigi Becali explică de ce doar FCSB și CFR Cluj se pot bate...
Fanatik
Gigi Becali explică de ce doar FCSB și CFR Cluj se pot bate pentru a intra în Champions League
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Fostul campion cu Dinamo și Steaua, țepuit la bani cu ajutorul comisiilor FRF:...
iamsport.ro
Fostul campion cu Dinamo și Steaua, țepuit la bani cu ajutorul comisiilor FRF: 'Avea de luat 70.000 de euro'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Poster GRATUIT
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!