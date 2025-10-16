Fanatik SuperLiga, vineri, 17 octombrie, ora 12:00. Cristi Coste, show de zile mari după restanța Csikszereda – CFR Cluj

FANATIK SUPERLIGA se întoarce cu un episod fabulos! Emisiunea dedicată fotbalului românesc se vede vineri, 17 octombrie, de la ora 12:00, pe site-ul FANATIK.RO. Cristi Coste vă așteaptă la un show incendiar, alături de super invitați.
Moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA îi va avea alături la această super ediție pe Robert Niță, Sabin Ilie, Bănel Nicoliță, Cristi Balaj și Super-Gigi. Aceștia vor analiza în detaliu cele mai tari meciuri din SuperLiga României ce se vor juca în etapa cu numărul 13.
Invitații lui Cristi Coste vor vorbi în detaliu despre partidele din următoarea etapă, dar și despre restanța dintre Csikszereda și CFR Cluj. „Feroviarii” se află într-o situație delicată în campionat și sunt obligați să câștige joi seară la Miercurea Ciuc.
Desigur, ei vor prefața capul de afiș din următoarea rundă. Dinamo și Rapid se întâlnesc pentru prima dată în acest sezon, iar cele două rivale din capitală promit fanilor un spectacol fabulos pe Arena Națională. Totodată, Cristi Balaj va vorbi despre decizia sa de a părăsi postul de președinte de la CFR Cluj.
FANATIK SUPERLIGA, cea mai spectaculoasă emisiune dedicată fotbalului românesc, poate fi urmărită LIVE exclusiv pe FANATIK.RO, în fiecare luni și marți, de la ora 10:30, și vineri, de la ora 12:00. Premiera acestei ediții va fi disponibilă pe canalul de YouTube FANATIK.RO, precum și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici, vineri, de la ora 18:30.
