Fanatik SuperLiga, vineri, 19 decembrie, ora 12:00. Cristi Coste, spectacol cu invitați de top după AEK – U Craiova și înainte de FCSB – Rapid

Fanatik Superliga vine cu o nouă ediție excepțională, vineri, 19 decembrie, ora 12:00. Cristi Coste îi va avea în platou pe Sorin Cârțu, Eugen Trică, Bănel Nicoliță și Vivi Răchită.
18.12.2025 | 20:00
FANATIK SUPERLIGA, emisiunea dedicată sportului din România, propune o ediție de senzație vineri, 19 decembrie, de la ora 12:00. Cristi Coste va avea invitați cu nume importante, care vor analiza tot ce s-a întâmplat în meciul AEK Atena – Universitatea Craiova, din Conference League.

Emisiunea FANATIK SUPERLIGA se întoarce cu o nouă ediție de top, vineri, 9 decembrie, de la ora 12:00. Moderatorul Cristi Coste și invitații săi vor analiza cele mai importante aspecte ale partidei decisive susținute de Universitatea Craiova pe terenul lui AEK Atena, în ultima etapă a grupei de Conference League.

La ediția de vineri, 19 decembrie, a emisiunii FANATIK SUPERLIGA, invitații lui Cristi Coste vor fi Sorin Cârțu, Eugen Trică, Bănel Nicoliță și Vivi Răchită, care vor descoase jocul oltenilor și ce urmează pentru formația lui Filipe Coelho.

După ce nu va mai rămâne nimic de spus despre întâlnirea de la Atena, se va face și o trecere în revistă a etapei cu numărul 21 din SuperLiga, programată în weekend, și în care va avea loc marele derby dintre FCSB și Rapid. Nu vor lipsi nici intervențiile telefonice ale unor personalități de renume din fotbalul românesc, dar nici super exclusivitățile cu care v-a obișnuit site-ul FANATIK.RO.

Cum se vede emisiunea Fanatik SuperLiga, vineri, 19 decembrie, ora 12:00

FANATIK SUPERLIGA, emisiunea de referință a sportului românesc, poate fi urmărită LIVE, exclusiv pe FANATIK.RO, în fiecare luni, marți, de la ora 10:30, și vineri, de la ora 12:00, dar și după cele mai importante momente din fotbalul și sportul autohton. Premiera acestei ediții va fi disponibilă pe canalul de YouTube FANATIK.RO, precum și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici, vineri, 19 decembrie, de la ora 17:30.

Sponsorul principal, SUPERBET, care este și sponsorul principal al SuperLigii, este partenerul de renume al emisiunii. De asemenea, emisiunea beneficiază și de sponsorul nostru premium, AQUA CARPATICA, care ne răcorește după meciurile încinse.

Nu uitați să dați LIKESHARE și SUBSCRIBE pentru a fi la curent cu cele mai recente evenimente sportive, cele mai interesante declarații și informații exclusive oferite de FANATIK SUPERLIGA.

