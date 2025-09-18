Sport

Fanatik SuperLiga, vineri, 19 septembrie, ora 12:00. Cristi Coste, spectacol cu invitați de top înainte de FC Botoșani – FCSB

Fanatik SuperLiga a pregătit o ediție spectaculoasă, vineri, 19 septembrie, ora 12:00. Cristi Coste va avea alături invitați de marcă înaintea etapei a 10-a din campionatul intern
18.09.2025 | 19:30
Fanatik SuperLiga vineri 19 septembrie ora 1200 Cristi Coste spectacol cu invitati de top inainte de FC Botosani FCSB
Fanatik SuperLiga, vineri, 19 septembrie, ora 12:00. Cristi Coste, ediție de top înainte de etapa a 10-a. Sursă foto: Colaj Fanatik

Cristi Coste vine cu o ediție nouă de FANATIK SUPERLIGA, vineri, 19 septembrie, de la ora 12:00. Emisiunea poate fi urmărită în exclusivitate pe site-ul FANATIK.RO, subiectele principale fiind etapa a 10-a din campionatul intern și prima etapă din Liga Campionilor.

Fanatik SuperLiga, vineri, 19 septembrie, ora 12:00! Cristi Coste, ediție de top înainte de etapa a 10-a

FANATIK SUPERLIGA vine cu o ediție de excepție vineri, 19 septembrie, de la ora 12:00, în care se vor prefața meciurile de top pe care campionatul intern ni le oferă în etapa a 10-a, dar vor trage concluziile și după prima etapă din UEFA Champions League.

Invitații de gală își vor expune părerile pertinente și avizate despre duelurile cele mai importante din etapa a 10-a din SuperLiga, vor analiza la sânge cele mai bune formații din campionatul nostru și vor dezbate lupta la titlu. În plus, FANATIK vă va oferi, ca de fiecare dată, super exclusivități.

La ediția de vineri, 19 septembrie a emisiunii FANATIK SUPERLIGA, invitații lui Cristi Coste vor fi Laurențiu Reghecampf, Andrei Vochin, Sabin Ilie, Bănel Nicoliță și Super-Gigi. Pe lângă oaspeții de elită, vor participa telefonic și personalități de renume din fotbalul românesc, care vor da „cărțile pe față”. La finalul show-ului marca FANATIK, Super-Gigi va oferi cele mai bune pronosticuri pentru runda ce bate la ușă.

Nu rata Fanatik SuperLiga! Cum vezi ediția de vineri, 19 septembrie

FANATIK SUPERLIGA, cea mai tare emisiune sportivă din România, poate fi urmărită LIVE exclusiv pe site-ul FANATIK.RO, în fiecare luni, marți, de la ora 10:30, respectiv vineri, de la ora 12:00, dar și după cele mai importante evenimente din sportul românesc. Premiera emisiunii este disponibilă mereu pe canalul de YouTube FANATIK.RO și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici, tot în aceleași zile, la ora 17:30.

Sponsorul principal, SUPERBET, care este și sponsorul principal al SuperLigii, este partenerul de renume al emisiunii. De asemenea, emisiunea beneficiază și de sponsorul nostru premium, AQUA CARPATICA, care ne răcorește după meciurile încinse.

