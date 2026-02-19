Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Fanatik SuperLiga, vineri, 20 februarie, ora 13:30. Cristi Coste, ediție de colecție înainte de etapa a 28-a

Fanatik Superliga vine cu o nouă ediție de colecție, vineri, 20 februarie, ora 13:30. Cristi Coste îi va avea invitați în platou pe Vivi Răchită, Sabin Ilie și Super-Gigi.
FANATIK
19.02.2026 | 19:50
Fanatik SuperLiga vineri 20 februarie ora 1330 Cristi Coste editie de colectie inainte de etapa a 28a
EXCLUSIV FANATIK
Vivi Răchită, Sabin Ilie și Super-Gigi, invitații lui Cristi Coste la ediția de vineri, 20 februarie, a emisiunii Fanatik SuperLiga. Sursă foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

FANATIK SUPERLIGA, emisiunea la care se uită iubitorii de sport, revine vineri, 20 februarie, de la ora 13:30, cu o ediție spectaculoasă, axată pe meciurile din etapa a 28-a din campionat.

Fanatik SuperLiga, vineri, 20 februarie, ora 13:30. Ediție specială înainte de etapa a 28-a din campionat

Cristi Coste și invitații săi te așteaptă la FANATIK SUPERLIGA vineri, 20 februarie, începând cu ora 13:30. Moderatorul și analiștii emisiunii, Vivi Răchită, Sabin Ilie și Super-Gigi vor prefața meciurile din etapa a 28-a.

ADVERTISEMENT

Analize pertinente, detalii neștiute și informații exclusive pot fi găsite la FANATIK SUPERLIGA, emisiune transmisă în direct și în exclusivitate pe site-ul FANATIK, chiar pe pagina de start. Iar personaje importante din fotbalul românesc vor interveni telefonic și vor comenta tot ce se întâmplă important în SuperLiga.

Ca de obicei, toate detaliile picante, fazele controversate și momentele decisive vor fi aduse pe tapet. În plus, la FANATIK SUPERLIGA veți putea viziona analiza completă înainte de etapa a 28-a din campionat.

ADVERTISEMENT
Prințul William mărturisește că sănătatea sa mintală s-a deteriorat în perioada în care...
Digi24.ro
Prințul William mărturisește că sănătatea sa mintală s-a deteriorat în perioada în care a fost pilot

Cum puteți urmări emisiunea Fanatik SuperLiga

FANATIK SUPERLIGA este punctul de întâlnire al dezbaterilor care contează în sportul românesc, iar show-ul poate fi urmărit în direct, exclusiv pe FANATIK. Emisiunea este difuzată în fiecare luni, marți și vineri, dar și imediat după cele mai importante evenimente din fotbalul și sportul autohton.

ADVERTISEMENT
Surpriză uriașă! Cine și-a făcut apariția la Consiliul Păcii:
Digisport.ro
Surpriză uriașă! Cine și-a făcut apariția la Consiliul Păcii: "O rușine! / E disperat după Donald Trump"

Ediția de vineri, 20 februarie, va avea premiera în aceeași zi, de la ora 20:00, și va fi disponibilă pe canalul de YouTube FANATIK.ro, precum și pe pagina de Facebook a lui Horia Ivanovici.

Emisiunea beneficiază de sprijinul SUPERBET, sponsor principal și susținător al SuperLigii, un partener de elită care se află constant alături de proiect. De asemenea, FANATIK SUPERLIGA este susținută și de AQUA CARPATICA, brand premium care completează perfect spectacolul sportiv de după meciuri intense și ne menține hidratați constant.

ADVERTISEMENT
Şumi, reacţie după scandalul de la CFR Cluj – U Cluj: “Dacă Şumudică...
Fanatik
Şumi, reacţie după scandalul de la CFR Cluj – U Cluj: “Dacă Şumudică făcea ce a făcut Bergodi, ce se întâmpla? E o telenovelă”
Şumi, verdict dacă FCSB ratează play-off-ul: „Dezastru! Cel mai rău rezultat din ultimii...
Fanatik
Şumi, verdict dacă FCSB ratează play-off-ul: „Dezastru! Cel mai rău rezultat din ultimii 10 ani”
Andrei Cordea, aşteptat să revină pe teren la următorul meci al lui CFR...
Fanatik
Andrei Cordea, aşteptat să revină pe teren la următorul meci al lui CFR Cluj: “Cum să interzici înjurăturile? De când s-a inventat fotbalul se înjură”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
'Cum să câștige Chivu titlul în Serie A cu 30 de puncte avans?!'....
iamsport.ro
'Cum să câștige Chivu titlul în Serie A cu 30 de puncte avans?!'. Nu a avut pic de milă: 'Știe o italiană de gherlă, cam cum știe Șumudică suedeză'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!