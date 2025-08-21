Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Fanatik SuperLiga, vineri, 22 august, ora 12:00. Horia Ivanovici, invitați de top într-o ediție specială dedicată cupelor europene

Fanatik SuperLiga programează o nouă ediție de foc vineri, 22 august, ora 12:00. Horia Ivanovici are invitați de calibru după meciurile din cupele europene
Cristian Măciucă
21.08.2025 | 19:05
FANATIK SUPERLIGA se întoarce cu o nouă ediție vineri, 12 august, de la ora 12:00. Horia Ivanovici vă invită la un show incendair cu cei mai tari invitați după întâlnirile echipelor românești din prima manșă a play-off-ului Europa League și Conference League.

O nouă ediție de top a emisiunii FANATIK SUPERLIGA va așteaptă vineri, 22 august, de la ora 12:00, în care Horia Ivanovici și invitații săi vor pune lupa pe meciurile avute de cele trei echipe românești, FCSB, Universitatea Craiova și CFR Cluj, în cupele europene.

Horia Ivanovici va avea invitați pe măsură la această ediție specială. Andrei Vochin, Marius Șumudică, Laurențiu Reghecampf și Valeriu Răchită vor face analiza întâlnirilor din cupele europene și vor evalua șansele României de a avea echipe pe tabloul principal.

După ce vor despica firul în patru în cea ce privește jocurile europene, directorul FANATIK și invitați săi de top vor trece la o avancronică a partidelor care ne așteaptă în acest weekend, în etapa a 7-a din SuperLiga, care va debuta cu meciul UTA Arad – Unirea Slobozia. La final, final va veni SuperGigi va aduce cele mai interesante cote la pariuri.

FANATIK vă pregătește, ca de obicei, super exclusivități! Nu ratați premiera emisiunii pe Facebook și YouTube, de la ora 17:30, unde Horia Ivanovici și invitații săi vor aduce cele mai interesante reacții, comentarii și analize după meciurile echipelor românești din UEFA Conference League și UEFA Europa League.

Cum se vede emisiunea Fanatik SuperLiga, vineri, 22 august, ora 12:00

FANATIK SUPERLIGA, show-ul sportiv numărul 1 din România, poate fi urmărită LIVE exclusiv pe site-ul FANATIK.RO, în fiecare luni și marți, de la ora 10:30, respectiv vineri, de la ora 12:00, dar și după cele mai importante evenimente din sportul românesc. Premiera emisiunii este disponibilă mereu pe canalul de YouTube FANATIK.RO și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici, tot în aceleași zile, la ora 17:30.

Sponsorul principal, SUPERBET, care este și sponsorul principal al campionatului României, este partenerul de renume al emisiunii. De asemenea, emisiunea beneficiază și de sponsorul nostru premium, AQUA CARPATICA, care ne răcorește după meciurile încinse.

Nu uitați să dați LIKESHARE și SUBSCRIBE pentru a fi la curent cu cele mai recente evenimente sportive, cele mai interesante declarații și informații exclusive oferite de FANATIK SUPERLIGA.

Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
