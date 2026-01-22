Fanatik SuperLiga, vineri, 23 ianuarie 2026, ora 13:30. Horia Ivanovici, spectacol alături de invitați de top după Dinamo Zagreb – FCSB

ADVERTISEMENT

FANATIK SUPERLIGA vă propune o ediție spectaculoasă vineri, 23 ianuarie 2026, de la ora 13:30. Horia Ivanovici va avea alături două nume grele din fotbalul românesc, care vor analiza meciul susținut de FCSB în deplasare cu Dinamo Zagreb, în penultima etapă din Europa League.

Fanatik SuperLiga, vineri, 23 ianuarie 2026, ora 13:30. Horia Ivanovici, show incendiar după Dinamo Zagreb – FCSB

Capul de afiș al emisiunii FANATIK SUPERLIGA de vineri, 23 ianuarie 2026, ora 13:30, este ținut de , extrem de important pentru viitorul campioanei României în Europa League.

Se va discuta intens despre prestația ”roș-albaștrilor” în infernul de pe stadionul Maksimir și despre care sunt șansele lor de a trece în faza următoare a competiției. Horia Ivanovici va intra în dialoguri aprinse. Vor ieși discuții de senzație, pe care le veți putea urmări în direct pe FANATIK, site-ul exclusivităților.

Invitați în platou la ediția de vineri, 23 ianuarie 2026, a emisiunii FANATIK SUPERLIGA vor fi Dănuț Lupu și Sabin Ilie. În transmisiune live, vor fi prezente și personalități de marcă din fotbalul românesc, care nu se vor feri să spună lucrurilor pe nume.

Fanatik SuperLiga, vineri, 23 ianuarie 2026, ora 13:30. Ponturile lui SuperGigi

Ediția de vineri, 23 ianuarie 2026, vine la pachet cu o surpriză plăcută pentru urmăritori. Gigi Stancu, zis SuperGigi, cel mai tare specialist în pariuri sportive din România, vine în direct cu cele mai tari pronosticuri, cote și analize pentru .

Pasionații de pariuri vor putea da lovitura cu meciurile de SuperLiga. FANATIK SUPERLIGA vă așteaptă de câte ori este nevoie cu ediții speciale premergătoare evenimentelor majore din sportul românesc.

Cum puteți urmări emisiunea Fanatik Superliga

FANATIK SUPERLIGA este punctul de întâlnire al dezbaterilor care contează în sportul românesc, iar show-ul poate fi urmărit în direct, exclusiv pe FANATIK.ro. Emisiunea este difuzată în fiecare luni, marți și vineri, dar și imediat după cele mai importante evenimente din fotbalul și sportul autohton.

Ediția de vineri, 23 ianuarie, va avea premiera în aceeași zi, de la ora 20:00, și va fi disponibilă pe canalul de , precum și pe .

Emisiunea beneficiază de sprijinul SUPERBET, sponsor principal și susținător al Superligii, un partener de elită care se află constant alături de proiect. De asemenea, FANATIK SUPERLIGA este susținută și de AQUA CARPATICA, brand premium care completează perfect spectacolul sportiv de după meciuri intense.