Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Fanatik SuperLiga, vineri, 23 ianuarie 2026, ora 13:30. Horia Ivanovici, spectacol alături de invitați de top după Dinamo Zagreb – FCSB

Fanatik SuperLiga vine cu o nouă ediție de colecție vineri, 23 ianuarie 2026, de la ora 13:30. Horia Ivanovici vă invită la o emisiune cu adevărat spectaculoasă.
FANATIK
22.01.2026 | 19:00
Fanatik SuperLiga vineri 23 ianuarie 2026 ora 1330 Horia Ivanovici spectacol alaturi de invitati de top dupa Dinamo Zagreb FCSB
EXCLUSIV FANATIK
Horia Ivanovici, invitați de marcă la FANATIK SUPERLIGA după Dinamo Zagreb - FCSB
ADVERTISEMENT

FANATIK SUPERLIGA vă propune o ediție spectaculoasă vineri, 23 ianuarie 2026, de la ora 13:30. Horia Ivanovici va avea alături două nume grele din fotbalul românesc, care vor analiza meciul susținut de FCSB în deplasare cu Dinamo Zagreb, în penultima etapă din Europa League.

Fanatik SuperLiga, vineri, 23 ianuarie 2026, ora 13:30. Horia Ivanovici, show incendiar după Dinamo Zagreb – FCSB

Capul de afiș al emisiunii FANATIK SUPERLIGA de vineri, 23 ianuarie 2026, ora 13:30, este ținut de partida susținută de FCSB pe terenul lui Dinamo Zagreb, extrem de important pentru viitorul campioanei României în Europa League.

ADVERTISEMENT

Se va discuta intens despre prestația ”roș-albaștrilor” în infernul de pe stadionul Maksimir și despre care sunt șansele lor de a trece în faza următoare a competiției. Horia Ivanovici va intra în dialoguri aprinse. Vor ieși discuții de senzație, pe care le veți putea urmări în direct pe FANATIK, site-ul exclusivităților.

Invitați în platou la ediția de vineri, 23 ianuarie 2026, a emisiunii FANATIK SUPERLIGA vor fi Dănuț Lupu și Sabin Ilie. În transmisiune live, vor fi prezente și personalități de marcă din fotbalul românesc, care nu se vor feri să spună lucrurilor pe nume.

ADVERTISEMENT
Primarul din Cenei, despre cazul băiatului ucis de 3 adolescenți: Părinţii sunt panicaţi,...
Digi24.ro
Primarul din Cenei, despre cazul băiatului ucis de 3 adolescenți: Părinţii sunt panicaţi, că cel de 13 ani e liber să meargă la școală

Fanatik SuperLiga, vineri, 23 ianuarie 2026, ora 13:30. Ponturile lui SuperGigi

Ediția de vineri, 23 ianuarie 2026, vine la pachet cu o surpriză plăcută pentru urmăritori. Gigi Stancu, zis SuperGigi, cel mai tare specialist în pariuri sportive din România, vine în direct cu cele mai tari pronosticuri, cote și analize pentru meciurile din etapa a 23-a din SuperLiga.

ADVERTISEMENT
”NU” pentru Groenlanda: 41 din 41 de țări au votat împotrivă! ”Sunt șocat!...
Digisport.ro
”NU” pentru Groenlanda: 41 din 41 de țări au votat împotrivă! ”Sunt șocat! Nicio explicație”. SUA, arătate cu degetul

Pasionații de pariuri vor putea da lovitura cu meciurile de SuperLiga. FANATIK SUPERLIGA vă așteaptă de câte ori este nevoie cu ediții speciale premergătoare evenimentelor majore din sportul românesc.

Cum puteți urmări emisiunea Fanatik Superliga

FANATIK SUPERLIGA este punctul de întâlnire al dezbaterilor care contează în sportul românesc, iar show-ul poate fi urmărit în direct, exclusiv pe FANATIK.ro. Emisiunea este difuzată în fiecare luni, marți și vineri, dar și imediat după cele mai importante evenimente din fotbalul și sportul autohton.

ADVERTISEMENT

Ediția de vineri, 23 ianuarie, va avea premiera în aceeași zi, de la ora 20:00, și va fi disponibilă pe canalul de YouTube FANATIK.ro, precum și pe pagina de Facebook a lui Horia Ivanovici.

Emisiunea beneficiază de sprijinul SUPERBET, sponsor principal și susținător al Superligii, un partener de elită care se află constant alături de proiect. De asemenea, FANATIK SUPERLIGA este susținută și de AQUA CARPATICA, brand premium care completează perfect spectacolul sportiv de după meciuri intense.

Ce l-a determinat, de fapt, pe Cătălin Cîrjan să refuze oferta fabuloasă de...
Fanatik
Ce l-a determinat, de fapt, pe Cătălin Cîrjan să refuze oferta fabuloasă de la Metalist. Discuție decisivă cu șefii lui Dinamo: „Câteodată, jucătorii sunt o marfă”
Adrian Porumboiu, discuție incredibilă cu Nicolae Stanciu după penalty-ul ratat pe San Siro:...
Fanatik
Adrian Porumboiu, discuție incredibilă cu Nicolae Stanciu după penalty-ul ratat pe San Siro: „Tu nu ai văzut că a făcut groapă?” / „De-aia am dat tare”
Gigi Becali a răbufnit în direct la adresa FRF: „Distrugeți fotbalul românesc! Ați...
Fanatik
Gigi Becali a răbufnit în direct la adresa FRF: „Distrugeți fotbalul românesc! Ați înnebunit cu toții!?”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Uluitor! Angelo Niculescu a spus înainte să moară de ce nu a jucat...
iamsport.ro
Uluitor! Angelo Niculescu a spus înainte să moară de ce nu a jucat Nicolae Dobrin în Mexic: 'Inadmisibil, lipsă de conștiință!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!