Fanatik Superliga, vineri, 24 octombrie, ora 12:00. Cristi Coste face spectacol cu super invitați după meciurile din cupele europene ale FCSB și Universitatea Craiova

FANATIK SUPERLIGA propune o nouă ediție spectaculoasă, vineri, 24 octombrie, de la ora 12:00. Emisiunea va putea fi văzută LIVE pe FANATIK.RO, iar Cristi Coste va avea invitați de top după jocurile pe care FCSB și Universitatea Craiova le-au susținut în cupele europene.

Emisiunea FANATIK SUPERLIGA de vineri, 24 octombrie, ora 12:00, va dezbate în amănunt cele două jocuri ale echipelor românești. Se va despica firul în patru după și .

FANATIK va aduce, ca de obicei, super exclusivități. Cristi Coste vă invită să descoperiți cele mai incitante reacții și comentarii după cele două meciuri europene. În direct, vor participa telefonic personalități importante din fotbalul românesc, care nu vor ezita să spună lucrurilor pe nume.

Invitații lui Cristi Coste pentru emisiunea FANATIK SUPERLIGA de vineri, 24 octombrie, vor fi Adrian Ilie, Marian Aliuță, Sorin Cârțu și Marius Mitran. După ce se va face analiza completă a partidelor din cupele europene, se va discuta și despre ce ne așteaptă în acest weekend, în etapa a 14-a din SuperLiga.

Fanatik Superliga vă prezintă ponturile lui SuperGigi

Ediția de vineri, 24 octombrie, vine la pachet cu o surpriză plăcută pentru urmăritori. Gigi Stancu, zis SuperGigi, cel mai tare specialist în pariuri sportive din România, vine în direct cu cele mai tari pronosticuri, cote și analize pentru meciurile din etapa a 14-a din SuperLiga.

Pasionații de pariuri vor putea da lovitura cu meciurile din campionatul intern. FANATIK SUPERLIGA vă așteaptă de câte ori este nevoie cu ediții speciale premergătoare evenimentelor majore din sportul românesc.

Cum puteți urmări emisiunea Fanatik Superliga, vineri, 24 octombrie, ora 12:00

FANATIK SUPERLIGA, cea mai spectaculoasă emisiune dedicată fotbalului românesc, poate fi urmărită LIVE exclusiv pe FANATIK.RO, în fiecare luni și marți, de la ora 10:30, și vineri, de la ora 12:00. Premiera emisiunii este disponibilă mereu pe canalul de și pe , tot în aceleași zile, la ora 17:30.

Partenerul principal al emisiunii este SUPERBET – sponsorul oficial al SuperLigii României și un nume de referință în lumea sportului. De asemenea, FANATIK SUPERLIGA se bucură de sprijinul sponsorului premium AQUA CARPATICA, care aduce mereu prospețime după meciurile tensionate și discuțiile aprinse din platou.

