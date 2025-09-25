Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Fanatik SuperLiga, vineri, 26 septembrie, ora 12:00. Horia Ivanovici, ediție specială după Go Ahead Eagles – FCSB

Fanatik SuperLiga se întoarce cu o ediție specială, vineri, 26 septembrie, ora 12:00. Horia Ivanovici are super invitați după debutul FCSB-ului în Europa League
Cristian Măciucă
25.09.2025 | 19:15
Fanatik SuperLiga vineri 26 septembrie ora 1200 Horia Ivanovici editie speciala dupa Go Ahead Eagles FCSB
EXCLUSIV FANATIK
Fanatik SuperLiga, vineri, 26 septembrie, ora 12:00. Horia Ivanovici, ediție specială după Go Ahead Eagles - FCSB. FOTO: Fanatik

Horia Ivanovici pregătește o ediție specială a super-show-ului FANATIK SUPERLIGA. Emisiunea va avea loc vineri, 26 septembrie, de la ora 12:00, și va putea fi urmărită în exclusivitate pe site-ul FANATIK.RO. Vor fi prezenți invitați de top, care vor analiza debutul FCSB-ului în grupa principală din UEFA Europa League. 

Fanatik SuperLiga, vineri, 26 septembrie, ora 12:00! Horia Ivanovici, ediție specială după Go Ahead Eagles – FCSB

Show-ul FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI revine cu o nouă ediție explozivă, vineri, 26 septembrie, de la ora 12:00. Directorul FANATIK și invitații săi vor analiza cele mai importante aspecte din fotbalul românesc, în special debutul campioanei FCSB în UEFA Europa League.

Aceștia vor pune sub lupă prestația roș-albaștrilor de pe „De Adelaarshorst” și vor prefața etapa cu numărul 11 din SuperLiga, care se deschide cu meciul Hermannstadt – FC Argeș. Al doilea meci al rundei este însă și mai atractiv. E vorba despre derby-ul Universitatea Craiova – Dinamo, programat vineri, 26 septembrie, de la ora 21:00.

La ediția de vineri, 26 septembrie, invitații lui Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA vor fi Adrian Ilie, Andrei Nicolescu, Marius Șumudică, Andrei Vochin și Marian Aliuță. Nu vor lipsi nici intervențiile telefonice ale unor personalități de renume din fotbalul românesc, dar nici super exclusivitățile marca FANATIK.

Cum puteți urmări emisiunea Fanatik SuperLiga, vineri, 26 septembrie, ora 12:00

FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, emisiunea de referință a sportului românesc, poate fi urmărită LIVE, exclusiv pe FANATIK.RO, în fiecare luni, marți și vineri, dar și după cele mai importante momente din fotbalul și sportul autohton. Premiera ediției de vineri, 26 septembrie, va fi disponibilă pe canalul de YouTube FANATIK.RO, precum și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici, vineri, de la ora 17:30.

Sponsorul principal, SUPERBET, care susține și SuperLiga, este partenerul de prestigiu al emisiunii. Totodată, show-ul se bucură și de sprijinul sponsorului nostru de top, AQUA CARPATICA, care ne oferă răcoare după meciurile spectaculoase.

Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
