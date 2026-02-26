Sport

Fanatik SuperLiga, vineri, 27 februarie, ora 13:30. Cristi Coste, ediție de top înaintea etapei cu numărul 29, care se anunță incendiară

Fanatik Superliga vine cu o nouă ediție spectaculoasă, vineri, 27 februarie, ora 13:30. Cristi Coste îi va avea invitați pe Sabin Ilie, Vivi Răchită și Super-Gigi.
FANATIK
26.02.2026 | 19:50
Fanatik SuperLiga vineri 27 februarie ora 1330 Cristi Coste editie de top inaintea etapei cu numarul 29 care se anunta incendiara
EXCLUSIV FANATIK
Fanatik SuperLiga, vineri, 27 februarie, ora 13:30. Cristi Coste, ediție specială înainte de etapa cu numărul 29. FOTO: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

FANATIK SUPERLIGA, emisiunea care îți oferă toate informațiile importante din fotbalul românesc și nu numai, revine vineri, 27 februarie, de la ora 13:30, cu o ediție spectaculoasă, axată pe prefațarea etapei cu numărul 29 din SuperLiga României. Cristi Coste vă așteaptă cu invitați de top, chiar în ziua în care se joacă FC Hermannstadt – FC Botoșani și U Cluj – Oțelul Galați.

Fanatik SuperLiga, vineri, 27 februarie, ora 13:30. Cristi Coste, ediție de top înaintea etapei cu numărul 29

Cristi Coste și invitații săi vă așteaptă la FANATIK SUPERLIGA vineri, 27 februarie, începând cu ora 13:30. Moderatorul și analiștii emisiunii vor prefața etapa a 29-a, care se anunță una de-a dreptul incendiară.

ADVERTISEMENT

Invitații ediției de vineri, 27 februarie, vor fi Sabin Ilie, Vivi Răchită și Super-Gigi. De asemenea, mai multe personaje importante din fotbalul românesc vor interveni telefonic și vor comenta tot ce se întâmplă important în Superliga cu două etape înainte de finalul sezonului regulat.

Ca de obicei, toate detaliile picante, fazele controversate și momentele decisive vor fi aduse pe tapet. În plus, la FANATIK SUPERLIGA veți putea asculta toate reacțiile cu privire la lupta extrem de echilibrată pentru calificarea în play-off.

ADVERTISEMENT
Verdict pentru Dorian Popa! Ce au decis judecătorii după ce a fost prins...
Digi24.ro
Verdict pentru Dorian Popa! Ce au decis judecătorii după ce a fost prins drogat la volan

Cum puteți urmări emisiunea Fanatik Superliga

FANATIK SUPERLIGA este punctul de întâlnire al dezbaterilor care contează în sportul românesc, iar show-ul poate fi urmărit în direct, exclusiv pe FANATIK. Emisiunea este difuzată în fiecare luni, marți și vineri, dar și imediat după cele mai importante evenimente din fotbalul și sportul autohton.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali a rămas cu 1.000.000€
Digisport.ro
Gigi Becali a rămas cu 1.000.000€

Ediția de vineri, 27 februarie, va avea premiera în aceeași zi, de la ora 20:00, și va fi disponibilă pe canalul de YouTube FANATIK.ro, precum și pe pagina de Facebook a lui Horia Ivanovici.

Emisiunea beneficiază de sprijinul SUPERBET, sponsor principal și susținător al SuperLigii, un partener de elită care se află constant alături de proiect. De asemenea, FANATIK SUPERLIGA este susținută și de AQUA CARPATICA, brand premium care completează perfect spectacolul sportiv de după meciuri intense și ne menține hidratați constant.

ADVERTISEMENT
„Anul Ilie Năstase”, votat cu majoritate în Senatul României. Ce presupune inițiativa
Fanatik
„Anul Ilie Năstase”, votat cu majoritate în Senatul României. Ce presupune inițiativa
Liga 2, live video etapa 19. Steaua – CSM Slatina 2-1, prima victorie...
Fanatik
Liga 2, live video etapa 19. Steaua – CSM Slatina 2-1, prima victorie pentru ”militari” în 2026. Cum arată clasamentul
Fostul coleg al lui Gabi Matei de la FCSB, stupefiat de problemele în...
Fanatik
Fostul coleg al lui Gabi Matei de la FCSB, stupefiat de problemele în care s-a băgat fotbalistul. „Doamne, ferește! Trebuie să fii idiot rău de tot”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
'Trăiesc ca noi în epoca lui Ceaușescu!'. Țara importantă din Europa unde 'se...
iamsport.ro
'Trăiesc ca noi în epoca lui Ceaușescu!'. Țara importantă din Europa unde 'se moare de foame'. Banciu: 'Salariile sunt mai mari în București, e o catastrofă'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!