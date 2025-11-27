Fanatik SuperLiga, vineri, 28 noiembrie, ora 12:00. Horia Ivanovici, show cu invitați de marcă după meciurile FCSB-ului și Craiovei

ADVERTISEMENT

FANATIK SUPERLIGA, emisiunea momentului în peisajul producțiilor cu temă sportivă din România, revine cu o ediție de top vineri, 28 noiembrie, de la ora 12:00, pe site-ul FANATIK.ro. Horia Ivanovici va avea, ca de fiecare dată, invitați pe măsură și vă promite un show pe cinste.

Fanatik SuperLiga, vineri, ora 12:00. Mihai Stoica, prezent să vorbească de meciul FCSB-ului cu Steaua Roșie

Pentru cele două echipe din România care s-au calificat în grupele cupelor europene, FCSB și Universitatea Craiova, meciurile cu Steaua Roșie, respectiv Mainz, urmează să aibă caracter decisiv. Comentăm împreună cele mai importante evenimente din aceste meciuri, facem calcule cu speranță la calificări și analizăm ce au făcut bine și ce nu echipele noastre în confruntările avute.

Emisiunea Fanatik SuperLiga va fi de la ora 12:00, iar invitații lui Horia Ivanovici sunt unul și unul. După ce a fost la Belgrad, pentru meciul cu Steaua Roșie, comentează cele întâmplate acolo și trage concluziile. De asemenea, Adrian Mutu va fi alături de noi, împreună cu Marius Șumudică, Dănuț Lupu, Marius Mitran și Marian Aliuță, iar niciun detaliu nu va scăpa de părerea experților.

Cum puteți urmări emisiunea Fanatik SuperLiga

Fanatik SuperLiga, cel mai tare show sportiv din România, poate fi văzut în direct, exclusiv pe FANATIK.RO, în fiecare luni, marți și vineri, dar și după cele mai importante evenimente din fotbalul și sportul intern. Premiera noii ediții va fi difuzată vineri, de la ora 17:30, pe canalul de YouTube FANATIK.RO și pe pagina de Facebook a lui Horia Ivanovici.

Sponsorul principal, SUPERBET, care susține și SuperLiga, este partenerul de prestigiu al emisiunii. Totodată, show-ul se bucură și de sprijinul sponsorului nostru de top, AQUA CARPATICA, care ne oferă răcoare după meciurile spectaculoase.