Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Fanatik SuperLiga, vineri, 28 noiembrie, ora 12:00. Horia Ivanovici, show cu invitați de marcă după meciurile FCSB-ului și Craiovei

Fanatik SuperLiga revine cu o ediție incendiară, vineri, 28 noiembrie, de la ora 12:00, iar invitații de marcă o să discute despre meciurile din cupele europene și nu numai.
FANATIK
27.11.2025 | 20:11
Fanatik SuperLiga vineri 28 noiembrie ora 1200 Horia Ivanovici show cu invitati de marca dupa meciurile FCSBului si Craiovei
EXCLUSIV FANATIK
Fanatik SuperLIga, cu invitați speciali, după meciurile din cupele europene
ADVERTISEMENT

FANATIK SUPERLIGA, emisiunea momentului în peisajul producțiilor cu temă sportivă din România, revine cu o ediție de top vineri, 28 noiembrie, de la ora 12:00, pe site-ul FANATIK.ro. Horia Ivanovici va avea, ca de fiecare dată, invitați pe măsură și vă promite un show pe cinste.

Fanatik SuperLiga, vineri, ora 12:00. Mihai Stoica, prezent să vorbească de meciul FCSB-ului cu Steaua Roșie

Pentru cele două echipe din România care s-au calificat în grupele cupelor europene, FCSB și Universitatea Craiova, meciurile cu Steaua Roșie, respectiv Mainz, urmează să aibă caracter decisiv. Comentăm împreună cele mai importante evenimente din aceste meciuri, facem calcule cu speranță la calificări și analizăm ce au făcut bine și ce nu echipele noastre în confruntările avute.

ADVERTISEMENT

Emisiunea Fanatik SuperLiga va fi de la ora 12:00, iar invitații lui Horia Ivanovici sunt unul și unul. După ce a fost la Belgrad, pentru meciul cu Steaua Roșie, Mihai Stoica comentează cele întâmplate acolo și trage concluziile. De asemenea, Adrian Mutu va fi alături de noi, împreună cu Marius Șumudică, Dănuț Lupu, Marius Mitran și Marian Aliuță, iar niciun detaliu nu va scăpa de părerea experților.

Cum puteți urmări emisiunea Fanatik SuperLiga

FANATIK SUPERLIGA, cel mai tare show sportiv din România, poate fi văzut în direct, exclusiv pe FANATIK.RO, în fiecare luni, marți și vineri, dar și după cele mai importante evenimente din fotbalul și sportul intern. Premiera noii ediții va fi difuzată vineri, de la ora 17:30, pe canalul de YouTube FANATIK.RO și pe pagina de Facebook a lui Horia Ivanovici.

ADVERTISEMENT
VIDEO Putin anunță condițiile în care va opri războiul din Ucraina și se...
Digi24.ro
VIDEO Putin anunță condițiile în care va opri războiul din Ucraina și se jură că nu va ataca Europa: „Pentru noi asta sună ridicol”

Sponsorul principal, SUPERBET, care susține și SuperLiga, este partenerul de prestigiu al emisiunii. Totodată, show-ul se bucură și de sprijinul sponsorului nostru de top, AQUA CARPATICA, care ne oferă răcoare după meciurile spectaculoase. Nu uitați să dați LIKESHARE și SUBSCRIBE pentru a fi la curent cu cele mai recente evenimente sportive, cele mai interesante declarații și informații exclusive oferite de FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
Un român a luat decizia istorică: premieră după izbucnirea războiului din Ucraina! Reacție...
Digisport.ro
Un român a luat decizia istorică: premieră după izbucnirea războiului din Ucraina! Reacție imediată de la Moscova
Vivi Răchită, amintiri de coșmar de la un meci Steaua Roșie Belgrad –...
Fanatik
Vivi Răchită, amintiri de coșmar de la un meci Steaua Roșie Belgrad – Steaua. Cum a ajuns „cu japca” în Ghencea de la Petrolul
Denis Alibec, refuzat de surpriza sezonului din SuperLiga: “N-ai ce să faci cu...
Fanatik
Denis Alibec, refuzat de surpriza sezonului din SuperLiga: “N-ai ce să faci cu el!”
„Tac din gură până prind puțin cheag”. Gigi Becali a vorbit despre lupta...
Fanatik
„Tac din gură până prind puțin cheag”. Gigi Becali a vorbit despre lupta la titlu: „Cred că intrăm și noi, și ‘Tati’ în play-off”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Radu Banciu: 'Am trăit unul dintre cele mai penibile momente din viața mea,...
iamsport.ro
Radu Banciu: 'Am trăit unul dintre cele mai penibile momente din viața mea, ca ultimul pușcăriaș! Nu știu cum am supraviețuit'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!