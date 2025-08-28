Fanatik SuperLiga, vineri, 29 august, ora 12:00. Horia Ivanovici, invitați de top într-o ediție specială dedicată cupelor europene

FANATIK SUPERLIGA se revine cu o nouă ediție incendiară, vineri, 29 august, de la ora 12:00. Horia Ivanovici vă invită la un show de top, cu cei mai tari invitați după meciurile echipelor românești din manșă secundă a play-off-ului Europa League și Conference League.

Fanatik SuperLiga, vineri, 29 august, ora 12:00. Horia Ivanovici, invitați de calibru după meciurile din cupele europene

O nouă super ediție a show-ului FANATIK SUPERLIGA va așteaptă vineri, 29 august, de la ora 12:00, în care Horia Ivanovici și invitații săi vor pune lupa

Horia Ivanovici va avea invitați grandioși la această ediție specială. Este vorab despre Adrian Ilie, Marius Șumudică, Valeriu Răchită și Andrei Vochin, care vor face analiza meciurilor din cupele europene și vor evalua șansele României de a face puncte în Europa, după

După ce vor analiza la sânge meciurile FCSB – Aberdeen, CFR Cluj – Hacken și U Craiova – Istanbul BB, directorul FANATIK și invitați săi de top vor trece la o avancronică a partidelor care ne așteaptă în acest weekend, în etapa a 8-a din SuperLiga, care va debuta în Giulești cu meciul Rapid – UTA Arad. Capul de afiș al rundei va fi însă CFR Cluj – FCSB, programat duminică, 31 august, de la ora 21:30.

FANATIK vă pregătește, ca de obicei, super exclusivități! Nu ratați premiera emisiunii pe Facebook și YouTube, de la ora 17:30, unde Horia Ivanovici și invitații săi vor aduce cele mai interesante reacții, comentarii și analize după meciurile echipelor românești din UEFA Conference League și UEFA Europa League.

Cum se vede emisiunea Fanatik SuperLiga, vineri, 29 august, ora 12:00

FANATIK SUPERLIGA, cea mai tare emisiune sportivă de la noi din țară, poate fi urmărită LIVE exclusiv pe site-ul , în fiecare luni și marți, de la ora 10:30, respectiv vineri, de la ora 12:00, dar și după cele mai importante evenimente din sportul românesc. Premiera emisiunii este disponibilă mereu pe canalul de și pe , tot în aceleași zile, la ora 17:30.

Sponsorul principal, SUPERBET, care este și sponsorul principal al campionatului României, este partenerul de renume al emisiunii. De asemenea, emisiunea beneficiază și de sponsorul nostru premium, AQUA CARPATICA, care ne răcorește după meciurile încinse.

